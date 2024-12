Netflix: Zweite «Wednesday»-Staffel ist gedreht

«Klappe zu»: Die zweite Staffel der Horrorserie «Wednesday» ist offiziell abgedreht. «Dem Start im kommenden Jahr steht damit nichts mehr im Weg», teilte Netflix mit. Wann genau der zweite Teil des «Addams Family»-Ablegers zu sehen ist, gab der Streaminganbieter aber noch nicht bekannt.

Aber so viel ist bekannt: Titelheldin Wednesday (Jenna Ortega) erlebt ein «neues Abenteuer an der Nevermore Academy». Im ersten Teil, der 2022 veröffentlicht wurde und zum Serienhit wurde, hatte die Schülerin dort ihre Superkräfte entdeckt. Die zweite Staffel werde «herrlich düster, verrückt und geheimnisvoll», kündigten die Showrunner und Executive Producers Al Gough und Miles Millar an.

Gedreht wurde in Irland - mit vielen bekannten Gesichtern. Wie in der ersten Staffel spielen Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán Wednesdays Eltern Morticia und Gomez Addams, auch Emma Myers als Enid Sinclair und Joy Sunday als Bianca Barclay sind wieder dabei.

Neu beteiligt sind unter anderem Steve Buscemi («The Big Lebowski») und Thandiwe Newton («Crash»). Auf der Liste der neuen Cast-Mitglieder fehlt dagegen Lady Gaga - mehrere US-Branchenportale berichteten Mitte November, die Sängerin solle in der «Wednesday»-Serie mitspielen. Von Netflix gibt es dazu keine Angaben.