Streaming kompakt

Die Schauplätze in dieser Woche könnten unterschiedlicher nicht sein. Marvel-Fans schauen nach New York - und Netflix lädt zum entspannten Fernsehabend nach Gotland ein.

«Daredevil: Born Again» (Disney+)

Neues aus dem Marvel-Universum: In der Serie «Daredevil: Born Again» kämpft Matt Murdock (Charlie Cox) als blinder Anwalt mit geschärften Sinnen tagsüber mit seiner geschäftigen Kanzlei in New York für Gerechtigkeit. Nachts patrouilliert er als der maskierte Vigilant Daredevil durch die Straßen. Derweil verfolgt der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) seine eigenen politischen Ziele in der Stadt. Die beiden Männer haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Und je mehr ihre früheren Identitäten zum Vorschein kommen, desto mehr befinden sie sich auf Kollisionskurs. In der Serie sind auch Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson und Zabryna Guevara zu sehen. Die Serie startet mit den ersten beiden Episoden am 5. März auf Disney+.

«Clean Slate» (Prime Video)

Bei Prime Video läuft jetzt die hochgelobte Serie «Clean Slate». Desiree kehrt darin nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder nach Hause zurück. Für ihren Vater erst mal ein Schock. Denn der Waschanlagenbesitzer aus Alabama wusste bislang nicht gewusst, dass sie eine Transfrau ist. Eigentlich hatte er mit der Ankunft seines Sohnes gerechnet. Humorvoll, charmant und mit viel Wärme erzählt die Serie, wie Vater und Tochter sich nach 23 Jahren wieder einander annähern - und wie sie nach all den Jahren der Entfremdung damit klarkommen, plötzlich in einem Haushalt zu leben. Der Comedian George Wallace und die Emmy-Preisträgerin Laverne Cox («Orange is the New Black»), die selbst aus Alabama stammt, spielen das Vater-Tochter-Gespann.

«Ewige Liebe» (Netflix)

Hanna und Samuel wollen heiraten, im kleinen Kreis. So weit, so gut. Doch leider haben ihre Familie und ihre Freunde ganz andere Vorstellungen vom Tag aller Tage. Statt schlichter Romantik ist plötzlich Stress angesagt. Netflix zeigt die Liebeskomödie «Ewige Liebe», ein harmloses Vergnügen für einen entspannten Fernsehabend ohne allzu viel Tiefgang, dafür garniert mit schönen Bildern von der schwedischen Ferieninsel Gotland.