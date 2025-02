Streaming-Tipps der Woche

Ein Cold-Case-Ermittler mit eigenem Trauma, eine schräge Idee und das Wunder des Lebens:

«Black Snow»

«Vikings»-Star Travis-Fimmel geht unter die Ermittler. In der australischen Serie «Black Snow» ist er als James Cormack alten, ungelösten Kriminalfällen auf der Spur. Ein spannender Job, den er sehr ernst nimmt. In der ersten Staffel ging es um den Mord an einer 17-Jährigen vor mehr als 20 Jahren, die kurz vor ihrem Schulabschluss stand. Nun geht bei Magenta TV die zweite Staffel an den Start. Darin sucht James nach Hinweisen auf den Verbleib von Zoe Jacobs. Seit ihrem 21. Geburtstag im Jahr 2003 ist sie verschwunden. Ein Fall, der den Ermittler auch persönlich berührt. Denn auch sein eigener Bruder wird vermisst - seit Jahrzehnten. Gedreht wurde im Bundesstaat Queensland in den Glasshouse Mountains.

«Irgendwie schwanger»

Die Schwangerschaft ist im Film oft mit vielen Klischees behaftet. Schräge Essensgelüste wie Gewürzgurken mit Schokocreme finden sich meist ebenso im Drehbuch wie das Platzen der Fruchtblase, natürlich im unpassendsten Moment. In der neuen Netflix-Komödie «Irgendwie schwanger» ist dagegen alles nur vorgespielt. Als ihre beste Freundin ein Kind erwartet, ist Lainy sehr neidisch. Ihr Plan: Sie tut so, als wäre sie auch schwanger, inklusive künstlichem Babybauch. Doch ausgerechnet in diesem Zustand lernt sie ihren Traummann kennen und findet sich bald in einem turbulenten Chaos wieder. Wer keine hohen Ansprüche an Dialoge und trickreiche Wendungen stellt, dürfte bei dem Film mit Amy Schumer in der Rolle der Lainy Entspannung finden. In weiteren Rollen zu sehen sind Jillian Bell, Brianne Howey und Will Forte.

«Terra X: Unser Leben»

Eine sachliche Annäherung an das Mysterium der Geburt und des Todes gibt es in der ZDF-Mediathek. Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim beschäftigt sich damit in der zweiteiligen Wissenschafts-Doku «Unser Leben» im Rahmen der ZDF-Reihe «Terra X». Die erste Episode befasst sich mit der Frage, wie menschliches Leben entsteht, wie sich Ungeborene im Mutterleib entwickeln und was sie dort erleben, bis hin zur Geburt. Teil zwei widmet sich dem Sterben. Mai Thi Nguyen-Kim geht der Frage nach, wie sich Nahtoderfahrungen anfühlen und was im Moment des Todes geschieht. Beide Folgen sind in der ZDF-Mediathek zu sehen.