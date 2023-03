Streik am Münchner Flughafen: Flugverschiebungen am Freitag erwartet

Am Freitagvormittag soll am Flughafen München wieder gestreikt werden. Das kündigte Verdi nun an. Es soll zu längeren Wartezeiten kommen, Flugausfälle soll es nicht geben.

Auch in dieser Woche hat die Gewerkschaft Verdi im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufgerufen. Am Freitagvormittag soll der Flughafen München betroffen sein. Reisende müssten dadurch mit verlängerten Wartezeiten rechnen. "An die Passagiere ergeht deshalb der Rat, sich früher am Flughafen einzufinden", teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Mittwoch mit. Mit Flugausfällen sei aber nicht zu rechnen.

Der Warnstreik ist im Zeitraum zwischen 5 Uhr bis 10 Uhr geplant. Zur Kundgebung werden dann rund 100 Frühschicht-Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaft München erwartet. Das Unternehmen des Freistaats ist für die Fluggast- und Gepäckkontrollen zuständig.

Verdi kündigt Streik am Flughafen München an: Flugverschiebungen erwartet

Die Regierung von Oberbayern erwartet deutliche Auswirkungen am Münchner Flughafen. Sie rechnet den ganzen Freitag über mit Flugverschiebungen und längeren Wartezeiten an den Kontrollen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Auch nach dem Ende des Warnstreiks um 10 Uhr sei "bis weit in den Freitag hinein" mit Beeinträchtigungen zu rechnen, meint die Regierung von Oberbayern.

Manuela Dietz von Verdi Bayern bat die Passagiere um Verständnis. "Gerade in Zeiten hoher Inflation, von der die unteren und mittleren Einkommen besonders betroffen sind, muss es einen deutlichen Ausgleich dafür geben." Verdi-Vertrauensmann Sepp Winderl ergänzte: "Die von einem Arbeitgebervertreter am Verhandlungstisch getroffene Aussage, es müsse ja keiner in München wohnen, wenn es ihm zu teuer ist, empfinden wir als reine Frechheit. Wir wohnen gerne hier und wollen auch weiterhin unsere Passagiere sicher zu Ihrem Urlaubsziel geleiten!"

Streik am Flughafen München im Februar

Mitte Februar legten die Warnstreiks im öffentlichen Dienst bereits mehrere deutsche Flughäfen lahm. In München wurden aus diesem Grund alle regulären Passagierflüge abgesagt. Mehr als 700 Starts und Landungen und etwa 90.000 Fluggäste waren von der Einstellung des Passagierbetriebs in München betroffen. Auch in Frankfurt, Stuttgart und Hamburg wurde der reguläre Passagierbetrieb eingestellt. Betroffen von dem Streik waren zudem die Flughäfen Bremen, Hannover und Dortmund.

Warnstreik im öffentlichen Dienst: Das fordert Verdi

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. So soll verhindert werden, dass die hohe Inflation einen großen Anteil der Reallöhne auffrisst. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderung als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Die Arbeitgeber hatten laut Verdi bei den Verhandlungen ein Angebot vorgelegt, das eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vorsieht. Dazu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro. Das sei laut Werneke aber nicht nachhaltig. "Die Preise bleiben auch dann noch hoch, wenn die Prämien längst nicht mehr wirken." Vom 27. bis zum 29. März gehen die Verhandlungen in Potsdam in die dritte Runde. (mit dpa)