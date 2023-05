Bahn-Streik in Baden-Württemberg im Mai 2023 nicht ganz abgesagt: Wo wird gestreikt?

Der Bahn-Streik im Mai 2023 trifft heute auch Baden-Württemberg. Wann und wo wird gestreikt? Das sind die Infos zum Warnstreik der EVG.

In Baden-Württemberg gibt es heute am Montag und morgen am Dienstag Zugausfälle. Der Bahn-Streik im Mai 2023 wurde durch einen Vergleich vor dem Arbeitsgericht zwar bei der Deutschen Bahn abgewendet. Es werden aber die meisten der rund 50 weiteren Bahn-Unternehmen bestreikt, mit denen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG aktuell verhandelt.

Wie lange dauert der Bahn-Streik der EVG? Er hat am Sonntag um 22 Uhr begonnen und wird noch bis zum Dienstag, 16. Mai, um 24 Uhr anhalten. Hier bekommen Sie die Infos zum EVG-Streik in Baden-Württemberg.

Bahn-Streik in Baden-Württemberg heute im Mai 2023: Welche Bereiche sind betroffen?

In Baden-Württemberg wird sich der Bahn-Streik auf Unternehmen auswirken, mit denen abseits der Deutsche Bahn verhandelt wird. Unter anderem werden Busverkehr Rhein-Neckar (BRN), Regional Bus Stuttgart (RBS), Regionalbusverkehr Südwest (RVS), Südbaden Bus und die Württembergische Eisenbahngesellschaft (WEG) von dem Streik von Sonntagabend bis Dienstagnacht betroffen sein.

Zwar hat die EVG angekündigt, dass bis auf wenige Ausnahmen fast alle rund 50 Bahn-Unternehmen bestreikt werden, hat bislang aber nur die Eurobahn ausgenommen. Hier seien bereits wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen erzielt worden.

Streik in Baden-Württemberg: S-Bahn in Stuttgart mit Einschränkungen

Von dem bundesweiten 50-stündigen Streik der EVG sollte ursprünglich auch die S-Bahn in Stuttgart betroffen sen. Wie online mitgeteilt wurde, ist das durch den Vergleich mit der Deutschen Bahn vor dem Arbeitsgericht nicht mehr der Fall. Durch die kurzfristigen Umplanungen müsse am Montag aber dennoch mit Einschränkungen beim S-Bahn-Verkehr gerechnet werden.

Bahn-Streik im Mai 2023: Warum hat die EVG zum Streik aufgerufen?

"Da sich an den Verhandlungstischen nur wenig bewegt, wird jetzt noch einmal gestreikt", sagte EVG-Tarifvorstand Cosima Ingenschay. Anlass für den 50-stündigen Streik von 14. bis 16. Mai 2023 sind demnach die stockenden Tarifverhandlungen. Zuletzt hatte die EVG am 21. April zu einem großen Streik aufgerufen.

Die EVG verhandelt für etwa 230.000 Beschäftigte mit rund 50 Eisenbahnunternehmen. 180.000 davon sind bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert rund zwölf Prozent mehr Lohn über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Mindestens sollen die Löhne aber um 650 Euro brutto steigen.

Bisher hat die Gewerkschaft alle Angebote von der Deutschen Bahn und weiteren Unternehmen abgelehnt. Zuletzt hatte die Bahn eigenen Angaben zufolge am Dienstag, 9. Mai 2023, die Forderung der EVG zum Mindestlohn erfüllt: 13,20 Euro pro Stunde. Außerdem hatte der Konzern bereits 10 Prozent Lohnerhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie angeboten.

Die EVG hatte die Angebote abgelehnt, verzichtet bei der Deutsche Bahn aber vorerst auf einen Streik. Die nächste Verhandlungsrunde ist für 23. Mai angesetzt.