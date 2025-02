Warnstreiks bei der Deutschen Post: Am Mittwoch lassen Päckchen wohl auf sich warten

In Zeiten steigender Inflation und zunehmender Lebenshaltungskosten sehen sich viele Menschen mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Diese Entwicklung führt dazu, dass Arbeitnehmer und auch Gewerkschaften vermehrt für bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Gehälter eintreten.

Ein beliebtes Mittel hierfür sind Streiks, aktuell betrifft dies die Beschäftigten der Deutschen Post: Seit Dienstagabend haben Mitarbeiter in allen DHL-Paketzentren bundesweit die Arbeit niedergelegt, was zu Verzögerungen bei der Brief- und Paketzustellung führt.

Streik bei der Deutschen Post: Auch in Bayern bleiben Pakete liegen

Die Auswirkungen des Streiks sind erheblich: In den bundesweiten Paketzentren bleiben zahlreiche Sendungen liegen, was zu Verzögerungen bei der Zustellung führt. Allein in den Regionen Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein könnten nach Angaben des NDR rund 750.000 Pakete liegen bleiben. Auch im Freistaat Bayern sind mehrere große Paketzentren betroffen:

Augsburg-Gersthofen

Günzburg

München-Aschheim

Nürnberg

Regensburg

Würzburg

Die Gewerkschaft Verdi möchte in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die DHL Group erhöhen. Die vierte Verhandlungsrunde ist für kommenden Montag, den 3. März, angesetzt.

Beschäftigte bei der Deutschen Post streiken – es geht um Geld und Urlaub

Worum geht es? Die Gewerkschaft fordert für rund 170.000 Beschäftigten eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent in einem auf zwölf Monate begrenzten Tarifvertrag. Zusätzlich sollen drei zusätzliche Urlaubstage gewährt werden, für Gewerkschaftsmitglieder sogar vier.

Die Deutsche Post bietet hingegen eine stufenweise Lohnerhöhung von insgesamt 3,8 Prozent über 27 Monate sowie einen zusätzlichen Urlaubstag für Mitarbeiter mit weniger als 30 Urlaubstagen pro Jahr an. Bereits vor wenigen Wochen gab es flächendeckende Warnstreiks der Post.

Deutsche Post und Verdi ringen um bessere Arbeitsbedingungen

In einer Mitteilung von Verdi Bayern erklärt David Merck, Landesbezirksfachbereichsleiter für Postdienste, Speditionen und Logistik: „Das von den Arbeitgebern in der dritten Verhandlungsrunde vorgelegte Angebot ist völlig unzureichend und würde bei Annahme spürbare Reallohn-Einbußen für die Beschäftigten bedeuten.“

Auch das DHL Brief- und Paketzentrum in Augsburg-Gersthofen ist von dem neuerlichen Streik bei Verdi betroffen. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

Die Kollegen und Kolleginnen würden nun zeigen, „dass sie deutlich mehr von ihrem Arbeitgeber erwarten“. Auch in Belgien gab es Frust wegen eines Poststreiks – er wirkte sich auf die Bundestagswahl aus.