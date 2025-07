Getränkeriese Oettinger streikt: Produktion und Logistik für 24 Stunden betroffen

Bei der Brauerei Oettinger verschärft sich die Tarifauseinandersetzung. Nachdem die letzte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft NGG und der Geschäftsführung in der vergangenen Woche keine Fortschritte gebracht hatte, hat am Montag um 14 Uhr ein 24-stündiger Streik am Hauptstandort Oettingen in Bayern begonnen. „Früh-, Spät- und Nachtschicht legen die Arbeit nieder“, berichtet die schwäbische NGG-Gewerkschaftsführerin Laura Schimmel. Bereits Anfang Juli hatte es einen ersten Warnstreik gegeben. Diesmal sei aber auch die Logistik aufgerufen. „Wenn die Fahrer streiken, geht kein Oettinger Bier mehr raus“, sagt Schimmel. Gestreikt werden soll auch an den anderen Standorten der Brauerei in Mönchengladbach und Braunschweig. Zudem gibt es ein großes Auslieferungszentrum in Walldorf in Baden-Württemberg.

Bei der Brauerei Oettinger wird um einen neuen Haustarifvertrag gerungen. Die Arbeitnehmerseite ist mit einer Forderung von 6,6 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten in die Verhandlungen gestartet, berichtet Schimmel. „Das Unternehmen hat null Prozent geboten“, kritisiert sie. „Ein Angebot von null Prozent - das habe ich noch nie erlebt“, fügt sie an. Noch stärker geärgert habe sich die Gewerkschaft über die Kündigung des Manteltarifvertrages. Das Unternehmen möchte bei den Rahmenbedingungen Änderungen erreichen.

Streit um Manteltarifvertrag bei Oettinger

Nach NGG-Angaben beharrt die Geschäftsführung darauf, die Arbeitszeit von 38 Stunden in der Woche auf 40 Stunden zu erhöhen. Zudem sollen die bezahlten Pausen entfallen. Auch zusätzliche Urlaubstage für ältere und lang gediente Beschäftigte stünden zur Disposition. „Es ist kein Zeichen der Wertschätzung, wenn ein Unternehmen den Manteltarifvertrag kündigt“, sagt Schimmel. „Der Katalog an Verschlechterungen stellt außerdem eine Lohnkürzung in Höhe von mehreren Tausend Euro im Jahr für jeden Beschäftigten dar“, kritisiert sie. „Das ist indiskutabel.“ Die Gewerkschaft habe klare Signale der Mitarbeiter, dass sie den Manteltarifvertrag behalten wollen.

Bereits Anfang Juli streikten bei Oettinger rund 200 Beschäftigte am Stammsitz, da ihnen deutliche Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen drohen. Die Geschäftsführung hat den Manteltarifvertrag gekündigt. Foto: Matthias Link

Nach dem ersten Streik Anfang Juli hatte das Unternehmen den Ausstand vor dem Hintergrund der Branchenentwicklung dagegen als kontraproduktiv bezeichnet. Die Brauereien in Deutschland kämpfen derzeit mit einem sinkenden Durst auf Bier. Zum gekündigten Tarifvertrag sagt eine Sprecherin, dass dieser über 20 Jahre alt sei - und „in vielen Punkten weder zeitgemäß noch zielführend, um als Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben zu können“.

Schwarze Zahlen trotz rückläufigen Bierkonsums in Deutschland

Die Gewerkschaft sieht dies anders. Trotz Absatzrückgang habe Oettinger in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 schwarze Zahlen geschrieben, teilt die NGG mit. Das Sortiment umfasst neben dem bekannten günstigen Bier auch Limonaden, Fassbrausen und Eistees unter den Namen „5,0“, „JoyBräu“, „Glorietta“ oder „Karmeliter“. Als Reaktion auf die sinkende Nachfrage nach Bier investiert Oettinger verstärkt in alkoholfreie Getränke. Das familiengeführte Unternehmen zählt laut NGG deutschlandweit 850 Beschäftigte. Geschäftsführer ist seit 2023 der frühere Berentzen-Chef Stefan Blaschak.

Anders als bei Oettinger hat man sich in der bayerischen Brauwirtschaft dieses Frühjahr bereits auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Demnach stiegen die Gehälter und Ausbildungsvergütungen am 1. März 2025 um 3,4 Prozent. Weitere 3,1 Prozent folgen ab dem 1. März 2026.

Oettinger: zweitgrößter Braukonzern in Deutschland

Bei Oettinger gibt es nach NGG-Angaben dagegen schon länger einen Haustarifvertrag. Die Gehälter lägen ein Stück unter denen in der Fläche.

Oettinger ist dem Barth-Haas-Branchenreport zufolge nach der Radeberger-Gruppe der zweitgrößte Braukonzern Deutschlands. Die Tarifauseinandersetzung dürfte in der Branche in Hinblick auf kommende Tarifrunden in den nächsten Jahren sehr genau beobachtet werden, insbesondere die Forderung des Unternehmens nach einer längeren Arbeitszeit.