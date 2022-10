Busfahrer in Norddeutschland streiken

In Norddeutschland streiken in dieser Woche private Busunternehmen. Verdi hat zu dem Warnstreik aufgerufen und fordert unter anderem eine Lohnerhöhung.

In dieser Woche streiken in Norddeutschland private Busunternehmen, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu dem Warnstreik aufgerufen hatte. Dieser folge auf "das erneute Nichterscheinen der Arbeitgeber bei den Tarifverhandlungen", so Verdi-Sprecher Frank Schischefsky am Freitag.

Nach der Ankündigung des Streiks hatte der Omnibusverband Nord (OVN) eine für Dienstag (25. Oktober) angesetzte Verhandlungsrunde abgesagt. "Wir verhandeln nicht an Streiktagen", sagte der OVN-Verhandlungsführer Klaus Schmidt laut dem NDR. Verdi soll den Streik bewusst auf diesen Tag gelegt haben.

"Wir werden als Arbeitgeber auch weiterhin unsere eigenen Unternehmen an Streiktagen nicht im Stich lassen, zumal wir im Rahmen der Schadensminderungspflicht alles tun müssen, um gleichwohl möglichst viele Verkehre im Interesse der Fahrgäste auf die Straße zu bringen und sei es, indem wir uns selbst ans Steuer setzen", so Schmidt laut dem Hamburger Abendblatt. Laut Verdi könne dieses Argument nur in kleinen Unternehmen greifen, wo der Geschäftsführer auch Fahrer sei.

Warnstreik privater Busunternehmen: Die Forderungen von Verdi

Verdi hatte eine Entgelterhöhung für die etwa 1900 Beschäftigten von 1,95 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie die Übernahme des Jahresbeitrags der GUV/Fakulta, einer Solidarkasse der Arbeitnehmerschaft, gefordert. Laut der Deutschen Bahn würden diese Forderungen eine massive Erhöhung der Personalkosten nach sich ziehen.

Der OVN, der etwa 90 private Unternehmen aus Hamburg und Schleswig-Holstein mit rund 1800 Bussen vertritt, hat eine dreistufige Lohnerhöhung angeboten: 3,5 Prozent ab Oktober 2022, 2,0 Prozent zum Oktober 2023 und 3,0 Prozent zum Oktober 2024.

Streik: Etliche Busverbindungen fallen aus

In dieser Woche werden etliche Verbindungen ausfallen. "Wir erwarten starke Einschränkungen", so eine Sprecherin der Deutschen Bahn laut dem Hamburger Abendblatt. Das Unternehmen hat einen Notfahrplan herausgegeben. Auch der OVN suche nach einer Lösung. Insbesondere die Fahrgäste und der Schülerverkehr sei von dem Warnstreik betroffen, so Daniel Marx, der Geschäftsführer der Bahn-Tochter Autokraft.

