Verdi ruft bundesweit zum Streik im Einzelhandel am Freitag auf

Verdi kündigte einen bundesweiten Streik bei Edeka am Freitag an. "Dies ist nur der erste von mehreren Streik- und Aktionshöhepunkten in den kommenden Wochen", so die Gewerkschaft.

Erst am Faschingswochenende wurde im bayerischen Einzelhandel gestreikt, nun ruft die Gewerkschaft Verdi bundesweit zu einem Aktionstag am Freitag (16. Februar) auf. Die aktuelle Tarifrunde im Einzelhandel dauert bereits seit Monaten an. Auch zahlreiche Warnstreiks etwa direkt vor den Weihnachtstagen konnten die verfahrene Situation nicht verändern. Bislang hatten die Streiks für Kundinnen und Kunden nur geringe Auswirkungen, weil die Beteiligung am Arbeitskampf eher gering war.

Streiks im Einzelhandel: Edeka am Freitag betroffen

"Dies ist nur der erste von mehreren Streik- und Aktionshöhepunkten in den kommenden Wochen", sagte Silke Zimmer, für den Handel zuständiges Verdi-Bundesvorstandsmitglied am Donnerstag. Vor Ostern seien noch mehrere Aktionswochen geplant. "Wir wollen gezielt die Blockierer im Arbeitgeberlager in den Fokus nehmen." Jeweils ein bestimmter Handelskonzern, "der die Verhandlungen blockiert", soll in den Aktionswochen bestreikt werden.

Anfangen will Verdi in dieser Woche mit Edeka-Filialen. Geplant sind Aktionen vor Lagern und Filialen. Die Gewerkschaft plant auch mehrere Streikkundgebungen bei Edeka, unter anderem in Hamburg, Köln und Chemnitz.

Streiks im Einzelhandel: Verdi fordert Lohnerhöhung

In den Tarifverhandlungen im Einzelhandel fordert Verdi eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten bislang für den Einzelhandel im ersten Tarifjahr eine Erhöhung des Stundenlohnes von 1,04 Euro an. "Das ist weniger als die Hälfte und reicht nicht im Entferntesten aus, um die Reallohnverluste der letzten Jahre auszugleichen", so Zimmer.

An Fasching wurde im bayerischen Einzelhandel gestreikt

Am vergangenen Freitag und Samstag (9. und 10. Februar) wurde bereits im bayerischen Einzelhandel gestreikt. Betroffen waren unter anderem Filialen von Edeka, H&M, Ikea, Media Markt, Saturn und Zara.

