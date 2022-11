Armut in Deutschland steigt: Mehr als 10 Prozent "sehr arm"

Im vergangenen Jahrzehnt hat die Armut in Deutschland deutlich zugenommen. Laut einer Studie sind mehr als zehn Prozent der Menschen sehr arm – und das vor Corona und Rekordinflation.

Die Armut in Deutschland hat im vergangenen Jahrzehnt deutlich zugenommen. Die Quote der sehr armen Menschen, die weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, sei zwischen 2010 und 2019 um gut 40 Prozent gestiegen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung wuchs von 7,9 auf 11,1 Prozent. Das geht aus dem Verteilungsbericht 2022 des Wirtschafts- und Sozialwissenschaflichten Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Vieles spreche dafür, dass die Armut durch die Corona-Pandemie, die Energiepreisexplosion und die hohe Inflation in den kommenden Jahr noch verschärft werden könnte. In Zeiten von hoher Inflation drohe der soziale Abstieg auch Menschen, die sich während des vergangenen Jahrzehnts wenig Sorgen darum machen mussten.

Armut 2019 laut Studie auf Rekordhoch

"Im Jahr 2019 waren so viele Menschen in Deutschland von Armut betroffen wie nie zuvor", fassten die Autorinnen des Verteilungsberichts, Dorothee Spannagel und Aline Zuco, das Ergebnis der Studie zusammen. Das vergangene Jahrzehnt war von einer guten Wirtschaftsentwicklung und sinkender Arbeitslosigkeit geprägt. Doch davon hätten die armen Haushalte nicht profitiert. Im Gegenteil: Sie seien sogar noch weiter zurückgefallen. Die Armutslücke – also der Betrag, der einem durchschnittlichen armen Haushalt fehlt, um rechnerisch die Armutsgrenze hinter sich zu lassen – sei von 2968 Euro im Jahr 2010 auf 3912 Euro im Jahr 2019 gestiegen.

Bereits vor der Corona-Krise und der Rekordinflation konnten es sich gut 14 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze nicht leisten, neue Kleidung zu kaufen. Fünf Prozent fehlte das Geld, um ihre Wohnung angemessen zu heizen und gut drei Prozent hatten nicht mehr als zwei Paar Straßenschuhe.

Armut hat Einfluss auf Zufriedenheit, Gesundheit, Bildung und Qualifikationen

Auch andere Folgen von Armut sind messbar: Lebenszufriedenheit, Qualität der Gesundheit, Bildung und Qualifikationen sind niedriger als im Bevölkerungsdurchschnitt, ebenso das Vertrauen in staatliche Institutionen von der Bundesregierung bis zu Polizei und Gerichten. Nur 59 Prozent der Armen waren der Meinung, dass Demokratie in Deutschland im Großen und Ganzen gut funktioniere, lediglich 68 Prozent hielten sie für die beste Staatsform. Das sind elf beziehungsweise 14 Prozentpunkte weniger als in der Gesamtbevölkerung.