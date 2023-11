Solarbranche sucht nach immer mehr Fachkräften

Die Energiewende gilt als Jobmotor. Tatsächlich sucht die Solar- und Windenergiebranche immer mehr Fachkräfte, wie eine aktuelle Studie zeigt. Der Bedarf ist so groß, dass Experten Engpässe befürchten.

Für den Ausbau von Sonnen- und Windenergie ist die Nachfrage nach Fachkräften einer aktuellen Studie zufolge rasant gestiegen. So lag die Zahl der Online-Stellenanzeigen für Jobs in der Solarbranche 2022 bei 52.000 und hat sich damit im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden demnach bereits 36.000 Jobanzeigen für den Solarbereich geschaltet, was auf ein neues Rekordjahr hindeutet.

Besonders gefragt sind Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker sowie Bauelektriker. Immer häufiger werden für die Montage von Solaranlagen Dachdecker gesucht. Es drohen den Experten zufolge Engpässe: "Die steigende Nachfrage in der Solarbranche verschärft die Konkurrenz um die ohnehin knappen Fachkräfte", sagte die Arbeitsmarkt-Expertin der Bertelsmann-Stiftung, Jana Fingerhut.

Der Erfolg der Energiewende hänge von der ausreichenden Verfügbarkeit passend qualifizierter Fachkräfte ab, mahnen die Studienautoren vom IW. Deswegen gelte es, die Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien bekannter und attraktiver zu machen.

Steigender Bedarf auch in der Windenergie-Branche

Auch europaweit meldet die Solarbranche laut einem Bericht des europäischen Dachverbands Solar Power Europe (SPE) vom Oktober einen enormen Bedarf an zusätzlichen Fachkräften. So seien in dem Sektor bis zum vergangenen Jahr bereits 648.000 "Vollzeitäquivalente" geschaffen worden - bis 2027 könnten es demnach bereits 1,2 Millionen sein. Den größten Fachkräftebedarf gibt es laut SPE in Deutschland.

Laut den aktuellen Daten aus dem Jobmonitor der Bertelsmann-Stiftung ist auch die Zahl der Jobangebote aus der Windenergie-Branche gestiegen - allerdings deutlich weniger dynamisch und auf ein geringeres Niveau. 2022 wurden knapp 15.000 Stellenanzeigen für entsprechende Berufe registriert, 2019 waren es knapp 14.000. Den Unterschied zur Solarbranche führen die Experten auf die Anzahl der Anlagen zurück. Aktuell gibt es mehr als drei Millionen Photovoltaik-Anlagen sowie 30.000 Windkraftanlagen an Land und auf See. Allerdings seien Planung und Aufbau bei Windrädern komplexer.

