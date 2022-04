Studie zu Grundeinkommen

15:44 Uhr

Studie zum Grundeinkommen: Was machen 1000 Euro mehr mit uns?

Plus Ein Grundeinkommen verändert Kontostand und Leben. Das wollen Forscher in einer Studie zeigen. Doch wie geht es den Menschen damit? Zwei von ihnen über ihre Erfahrungen.

Von Julia Kipping und Anika Zidar

Zuerst konnte Susanne es gar nicht glauben: Ein Jahr lang jeden Monat 1000 Euro mehr auf dem Konto – steuerfrei, ohne Abgaben und völlig unabhängig davon, was sie sonst verdient. In der ersten Woche war es, als schwebte sie auf Wolken. Die Nachricht, dass sie für ein Grundeinkommen ausgewählt wurde, kam für die 60-Jährige nicht nur unerwartet, sondern auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Susanne, die eigentlich anders heißt, hat mit ihrem kleinen Laden in Augsburg harte Corona-Jahre hinter sich. Ein Finanzpolster in einer schwierigen Lage also. Doch die Glückseligkeit verflog. Im März brachte die erste Zahlung noch überschwängliche Freude, im April eher nüchterne Sicherheit: "Das Grundeinkommen wurde zur Selbstverständlichkeit."

