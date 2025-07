S-Bahn-Verspätungen wegen Böschungsbrand

An einem Bahnhof in Stuttgart ist es zu einem Böschungsbrand gekommen. Der Feuerwehreinsatz löste Verspätungen der S-Bahn-Linie 1 aus. Eine Strecke von 150 Meter an den Gleisen angrenzender Vegetation sei in Flammen geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Betroffen war der Bahnhof Untertürkheim. Der Einsatz konnte am Nachmittag beendet werden. Auch der Bahnverkehr lief wieder an. Wegen anhaltender Trockenheit kam es in jüngster Vergangenheit vermehrt zu Bränden in Stuttgart, wie der Sprecher weiter sagte.

Was den Brand genau ausgelöst hatte, blieb zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.