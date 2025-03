Zwölfjähriger von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Eine Stadtbahn hat in Stuttgart einen zwölfjährigen Jungen erfasst und schwer verletzt. Der Junge habe an einem Übergang an der Haltestelle Hohensteinstraße im Stadtteil Zuffenhausen die Schienen gequert, sagte eine Polizeisprecherin. Dann habe die losfahrende Stadtbahn der Linie U15 den Jungen erfasst. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.

Stadtbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haltestelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis