Messe Stuttgart: technische Störung beim Ticketverkauf

Am Wochenende finden gleich mehrere Messen in Stuttgart statt. Doch seit Mittag gibt es Probleme mit den Online-Tickets. Wegen einer technischen Störung beim Zahlungsdienstleister ist es laut Veranstalter derzeit nicht möglich, online Tickets zu kaufen. Wer also Eintrittskarten erwerben möchte, kann das nur vor Ort tun. Ausnahmsweise gibt es die Tickets an den Kassen deshalb zum günstigeren Online-Preis. Mitgebracht werden muss allerdings Zeit, denn es haben sich längere Schlangen gebildet. Nähere Informationen zur Lage abseits einer knappen offiziellen Meldung auf der Webseite gab es zunächst nicht.

