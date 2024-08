Drei Verletzte bei Unfall von Lkw und Autos

Beim Unfall eines Lastwagens und zweier Autos in Karlsruhe sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Menschen verletzt worden. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher zunächst nichts sagen. Unklar war auch, wer in welchem Fahrzeug saß. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Die Polizei sperrte die Südtangente in Fahrtrichtung Rheinbrücke komplett.

