Süßwarenkonzern Katjes kauft Mehrheit von bayerischem Familienunternehmen Bogner

Bekannt ist die Katjes-Gruppe vor allem für eines: Süßwaren. Nun übernimmt der Konzern allerdings einen großen Anteil des Luxusbekleidungsherstellers Bogner. Man habe einen Vertrag über den Kauf von 60 Prozent der Geschäftsanteile an der Bogner Gruppe unterschrieben, teilte der Konzern mit. Die übrigen 40 Prozent bleiben bei Bogner.

Damit hat die Katjes International GmbH, eine Schwesterngesellschaft des Süßwarenherstellers, ein besonderes Geschäft gemacht. Denn: Die Bogner Gruppe ist laut Katjes die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Insbesondere für Sport- und Freizeitmode ist das Unternehmen mit Hauptsitz in München bekannt. Im vergangenen Geschäftsjahr habe die Bogner Gruppe einen Nettoumsatz von fast 200 Millionen Euro erzielt, so Katjes.

Katjes übernimmt Bogner: Familienunternehmen mit langer Tradition

Bogner wurde lange von Ex-Skirennläufer und Filmemacher Willy Bogner geführt. Gegründet wurde es 1932 in München und durch elegante Skibekleidung weltberühmt.

„Wir haben mit unseren Erfolgen im Personal Care Bereich - mit Bübchen, Theramed und Shirin Beauty - bewiesen, dass wir Marken außerhalb unseres ursprünglichen Geschäfts profitabel weiterentwickeln können“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Der Kaufpreis bleibt Geheimsache

Über ein Detail wird man allerdings nicht aufgeklärt: Den Kaufpreis. Die Finanzierung solle über Unternehmensanleihen erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung des Konzerns. Mit Bogner erweitere man das Markenportfolio und werte es weiter auf, erklärte Bachmüller weiter. Im letzten Jahr erwirtschaftete der Katjes-Konzertn einen Umsatz von über 300 Millionen Euro. Der Mutterkonzern wurde 1910 gegründet.