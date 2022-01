Süßwarenmesse in Köln: Tausende Besucher trotz Omikron

Nach zweijähriger Pause findet von Sonntag an wieder die Internationale Süßwarenmesse ISM statt. Die Veranstalter erwarten mehrere tausend Fachbesucher aus dem In- und Ausland – und halten das mit Blick auf die Omikron-Welle für verantwortbar.

In diesem Jahr liegen auf der Internationale Süßwarenmesse ISM vor allem Produkte mit natürlichen Zutaten wie Nüssen, getrockneten Beeren oder Sesam im Trend. Die Messe läuft seit Sonntag und ist bis Mittwoch für Fachbesucher geöffnet. Sie ist die größte Fachmesse für Süßwaren und Snacks. Gerald Böse, der Chef der Koelnmesse, geht davon aus, dass mehr als 1700 Aussteller aus fast 60 Ländern in die Messehallen kommen, wenn es gut läuft auch noch 20.000 Besucher. Mit Blick auf die Corona-Pandemie hat er kaum Bedenken: "Wir handeln hier nicht verantwortungslos, die Coronaschutzverordnung lässt Fachmessen zu und wir haben ein gutes Hygienekonzept entwickelt. Alles was im Vorfeld machbar ist, haben wir getan."

Süßwarenmesse ISM 2022 trotz Omikron?

Vielerorts sind Großveranstaltungen untersagt und Messen gestrichen – nicht in Köln. Wer allerdings hier rein möchte, muss sich vorher registrieren und genesen, getestet oder geimpft sein. Weil einige Besucher in ihrer Heimat aber eine Corona-Impfung mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff erhalten haben, müssen sie einen aktuellen PCR- oder Antigen-Test vorweisen. Die Kölner Messe hat deswegen extra zwei Testzentren aufgebaut und weitere Maßnahmen getroffen: breitere Gänge zwischen den Ständen, Lüftung und Maskenpflicht. Die herrscht überall – außer die Besucher probieren eine Süßigkeit.

Köln: Messe hofft auf Umsatz 2022

Die Koelnmesse hofft, diesen Jahr den Umsatz wieder steigern zu können, nachdem der vergangenes Jahr massiv eingebrochen ist. Lag er vor Corona noch bei deutlich über 400 Millionen Euro, sank der Umsatz 2021 auf 130 Millionen. Die Süßwarenbranche hat zur Zeit ebenfalls mit Problemen zu kämpfen, dazu gehören unter anderem Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise.