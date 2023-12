Vielen Shisha-Bars droht das Aus

Plus Die Wasserpfeifen-Branche steht unter Druck. Neue Steuerregelungen führen zu Umsatzeinbrüchen und einem florierendem Schwarzmarkt. Und auch der Staat verliert.

Immer wieder geraten Shisha-Bars negativ in die Schlagzeilen – meist als Ort krimineller Aktivitäten. Ein Blick auf die Polizeiberichte der vergangenen Monate zeigt jedoch: Häufig geht es um illegalen Tabak, der für die Wasserpfeifen genutzt wird. Immer mehr Barbetreiber stehen vor finanziellen Problemen und sehen darin ihren einzigen Ausweg. Hintergrund sind zwei Regelungen, mit denen das Bundesfinanzministerium Steuerhinterziehung bekämpfen und Einnahmen generieren wollte. Aktuelle Zahlen zeigen jedoch: Das Vorhaben ist wohl gescheitert, stärkt den Schwarzmarkt und sorgt für Steuerverluste im dreistelligen Millionenbereich.

Folke Rega vom Shisha-Verband wird gegenüber unserer Redaktion deutlich: "Der Staat hat über einen einst funktionierenden Markt vollständig die Kontrolle abgegeben." Schuld sei das Tabaksteuermodernisierungsgesetz, das im August 2021 noch unter Federführung des damaligen Bundesfinanzministers Olaf Scholz ( SPD) beschlossen wurde. Darin sind zwei entscheidende Änderungen für Wasserpfeifentabak enthalten. So wurde zum einen im Januar 2022 eine eigene Kategorie dafür im Steuerrecht geschaffen und eine Zusatzsteuer eingeführt, die mittlerweile bei 19 Euro pro Kilogramm liegt – insgesamt werden nun 56 Euro Steuern pro Kilogramm fällig. Zum anderen wurde eine Mengenbegrenzung eingeführt.