Tag des Bieres

vor 22 Min.

Biergärten befinden sich zwischen Regenfrust und Existenzangst

Plus Der Sommer macht eine Pause und damit auch die Lust auf Biergartenbesuche. Der Umsatz leidet. Doch etwas anderes bereitet der Branche aktuell deutlich mehr Sorgen.

Von Dominik Bunk

Es tröpfelt unaufhörlich. Auf den hölzernen Bänken und Tischen, an denen sich eigentlich Menschen für eine schöne Zeit treffen, sammeln sich die Wassertropfen. Gäste gibt es an regnerischen Tagen nur wenige. Der Sommer macht eine Pause und mit ihm der Betrieb in den meisten Biergärten. Und so heißt es für fast alle Betreiber in der Region: abwarten, bis der Himmel seine Schleusen wieder schließt. "Wenn es regnet, gehen die Leute nicht aus dem Haus", sagt Claudia Sautter vom Hofgut Bäldleschwaige bei Tapfheim. Weniger spüre sie es im Betrieb bei wechselhaftem Wetter. "Dann kommen die Gäste ganz normal." Der Biergarten im Landkreis Donau-Ries hat aber auch viele überdachte Plätze. Deshalb müssen Gäste weniger fürchten, nass zu werden.

Ganz anders sieht es beim Biergarten des Riegele-Wirtshauses mitten in Augsburg aus. "Wir haben unseren Biergarten bei schlechtem Wetter geschlossen, somit wirkt sich das Wetter direkt aus", lässt ein Sprecher wissen. Zwar würden einige Gäste ihren Besuch in den Innenbereich verschieben – den fehlenden Biergartenbetrieb kompensiere das allerdings nicht. Ähnlich sieht es im Klosterstüble Oberschönenfeld aus, erzählt Restaurantleiter Manuel Merk. "Wenn es regnet, ist unser Biergarten geschlossen." Jammern will er allerdings nicht: Trotz der aktuellen Wetterlage handle es sich bisher um ein eher gutes Biergartenjahr, ist er überzeugt. "Je mehr Land- und Forstwirte schimpfen, umso besser ist es für Biergärten", scherzt er.

