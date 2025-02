Verdi verlängert Post-Warnstreik um zwei Tage

Die Gewerkschaft Verdi verlängert ihren Warnstreik bei der Post um zwei Tage. An diesem Freitag sind an die 2.000 Beschäftigte in 100 Zustellstützpunkten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, wie der für die Post- und Logistikbranche in Bayern zuständige Fachbereichsleiter David Merck mitteilte. Am Samstag sollen dann weitere Standorte dazu kommen. Regionale Schwerpunkte sind demnach unter anderem Straubing, Nürnberg, Augsburg sowie München und Umgebung. Bundesweit gab es bereits Mittwoch und Donnerstag zeitweilige Arbeitsniederlegungen.

Separater Warnstreik am Flughafen läuft weiter

Von vornherein auf zwei Tage angelegt war der separate Warnstreik am Münchner Flughafen in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst, der am Freitag weiterlief. Die Fluggesellschaften haben laut Flughafengesellschaft etwa 80 Prozent ihrer Starts und Landungen gestrichen

Nächste Verhandlungsrunde bei der Post am Montag

Bei der Post fordert Verdi sieben Prozent höhere Entgelte in einem zwölf Monate laufenden Tarifvertrag, der für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter gelten würde. Die Post, die zu DHL gehört, bietet in einem 27 Monate laufenden Vertrag eine Anhebung um zunächst 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Montag und Dienstag geplant.