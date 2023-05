Nach Absage des Bahn-Streiks droht die Gewerkschaft schon wieder

Vor einem Arbeitsgericht in Frankfurt erzielen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter einen Vergleich. Doch noch haben sich die Tarifparteien nicht geeinigt. Weitere Streiks sind möglich.

Die Tonlage im Tarifkonflikt der Bahn bleibt ruppig. Und das, obwohl sich die Abgesandten der Deutschen Bahn AG und der streiklustigen Gewerkschaft EVG am Samstag überraschend auf einen Vergleich geeinigt haben. Im Zuge dessen war der geplante 50-stündige Ausstand abgesagt worden. Doch das hindert die Vertreterinnen und Vertreter der EVG nicht daran, an die Gegenseite und die Bahnkundschaft sogleich eine unmissverständliche Drohung zu schicken: "Wir hängen die Streikwesten noch lange nicht in den Schrank!" Es sei lediglich beschlossen worden, den Warnstreik vorerst auszusetzen. Damit sei der Tarifkonflikt aber keineswegs beendet. Wer also auf Züge angewiesen ist, muss auch in den kommenden Wochen damit rechnen, dass die Gewerkschaft die Auseinandersetzung zur Erreichung ihrer Ziele weiter eskaliert.

Bisher konnte die EVG im Rahmen des Vergleichs nur eine Forderung für die rund 230.000 betroffenen Beschäftigten durchsetzen. Dabei sträubt sich die Bahn nach Aussagen von Personal-Vorstand Martin Seiler zumindest nicht mehr grundsätzlich gegen die Mindestlohn-Forderungen der Gewerkschaft. Das Thema ist ein Knackpunkt der Verhandlungen und führte dazu, dass die Gewerkschaft die Gangart in der Tarifrunde mit der Ankündigung eines 50-Stunden-Streiks deutlich erhöht hat. Hier geht es um etwa 2000 Beschäftigte von Reinigungs- und Sicherheitsdiensten, die den Mindestlohn von zwölf Euro bislang nicht automatisch, sondern nur über Zulagen erreichen. Die EVG pocht darauf, dass der Stundenlohn von zwölf Euro für diese Gruppierung fest gesetzt ist und in die Lohntabellen eingeht. Damit würde der Stundenlohn von zwölf Euro auch für künftige Tarifverhandlungen die Basis bilden.

Tarifkonflikt: Happige Lohnforderungen der Gewerkschaft

Auch wenn es in diesem Punkt eine Vorverständigung gibt, muss das heikle Thema "ausverhandelt" werden, wie das in der Tariffachsprache heißt. Salopp gesagt gilt für die Bahn-Tarifrunde weiter die Devise: Nix ist fix. Schließlich gibt es lediglich eine erste Annäherung. So streiten die Kontrahenten weiter darüber, wie hoch die Löhne steigen sollen. Hier hat die EVG happige Forderungen aufgestellt: So verlangt die Arbeitnehmervertretung für die Beschäftigten 650 Euro mehr Gehalt im Monat und übertrifft damit selbst die forderungsstarke Gewerkschaft Verdi, die für das Personal des Öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen schon als üppig empfundene mindestens 500 Euro zusätzlich je Mitarbeiter verlangt hatte. Verdi-Chef Frank Werneke konnte das ambitionierte Ziel nicht ganz erreichen, aber immerhin durchsetzen, dass "eine Pflegekraft dauerhaft wirkend eine monatliche Entgeltsteigerung von 400 Euro und ein Müllwerker von 357 Euro bekommt".

Da die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft EVG die Latte noch höher als Verdi gelegt hat, setzt sich die Organisation enorm unter Erfolgsdruck. Doch es gibt wie in jeder Tarifrunde reichlich Kompromissmasse, vor allem was die Laufzeit des Tarifvertrages betrifft. Während die EVG eine Einigung über zwölf Monate anstrebt, will die Bahn für 27 Monate abschließen, um damit, zumindest was die EVG betrifft, eine lange tarifliche Ruhe zu genießen. Aus ihrer Sicht hat die Bahn der Gewerkschaft ein rekordverdächtig komfortables Paket geschnürt: Demnach würde sie einen abgaben- und steuerfreien Inflationsbonus von insgesamt 2850 Euro zahlen. Außerdem lockt das Unternehmen mit Lohnerhöhungen von zehn Prozent bei den unteren und mittleren sowie acht Prozent bei den oberen Einkommensgruppen. Wenn sich die Streitparteien bei der Laufzeit irgendwo zwischen zwölf und 27 Monaten treffen und die Bahn noch etwas mehr bei den Entgelten wie etwa 150 Euro beim Inflationsbonus draufpackt, ist ein Kompromiss möglich.

Am Dienstag sollen wieder alle ICE-Züge fahren

Einstweilen hat der angedrohte 50-Stunden-Ausstand, auch wenn er am Samstagnachmittag mit juristischer Hilfe abgesagt wurde, erheblichen wirtschaftlichen Schaden bei der Bahn angerichtet: Denn das Unternehmen kann den Zugverkehr nicht komplett so schnell wie gewünscht hochfahren. Schließlich wurden nach der Ankündigung des Streiks tausende Bahn-Beschäftigte aus Schichtplänen gestrichen. Ihr Einsatz muss kurzfristig wieder neu organisiert werden. Nach einzelnen Zugausfällen am Sonntagabend sollen am Montag wieder rund zwei Drittel der geplanten Züge verkehren. Die Bahn verspricht: "Ab Dienstag werden alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein." Im Regionalverkehr werde es indes zunächst regional Einschränkungen und Zugausfälle geben. Nach der Absage des bundesweiten Warnstreiks bei der Deutsche Bahn sind in Bayern noch drei Anbieter von Streiks betroffen sein. Dabei handelt es sich laut EVG um die Bayerische Oberlandbahn (BOB), die Bayerische Regiobahn (BRB) und den Meridian. Die Gewerkschaft lässt derweil auch bei der Deutschen Bahn nicht locker: "Wenn sich am Verhandlungstisch nichts bewegt, ist der nächste Arbeitskampf absehbar."

