Verdi erwartet deutlich höheres Angebot bei Schlichtung im Öffentlichen Dienst

Exklusiv Verdi-Chef Werneke sagt, eine Mindesterhöhung von 300 Euro reiche nicht. „Wir machen keinen Bückling und werden nicht einknicken“. Die Gewerkschaft sei auf einen Arbeitskampf vorbereitet.

Verdi-Chef Frank Werneke hat vor Beginn der Schlichtung im Öffentlichen Dienst die Arbeitgeber zu deutlichen Nachbesserungen ihrer bisherigen Angebote aufgefordert, um einen Arbeitskampf zu vermeiden. „Wenn die Schlichtung zum Erfolg werden soll, müssen sich die Arbeitgeber noch einmal bewegen“, sagte Werneke unserer Redaktion. „150 Euro Mindestbetrag pro Jahr reichen jedenfalls deutlich nicht aus“, betonte der Gewerkschafter und schloss erneut Streiks bei einem Scheitern der Tarifrunde nicht aus. „Wir machen keinen Bückling vor den Arbeitgebern und werden nicht einknicken“, kündigte er an.

„Wenn die Schlichtung und die danach stattfindende erneute Verhandlung keine Einigung erbringt, wäre es völlig normal, dass wir unsere Mitglieder im Rahmen einer Urabstimmung befragen, ob sie für einen Arbeitskampf bereit sind“, erklärte der Verdi-Chef. „Das möchte ich nicht als Drohung an die Arbeitgeber verstanden wissen“, fügte er mit Blick auf die Friedenspflicht hinzu. „Aber selbstverständlich sind wir auf alles vorbereitet.“ Verdi habe seit Jahresbeginn 80.000 neue Mitglieder gewonnen, sagte Werneke. „Wir setzen auf eine Mobilisierung der Beschäftigten."

Verdi-Chef Werneke: "Setze darauf, dass ein Ergebnis erzielt wird"

Werneke zeigte sich jedoch zuversichtlich eine Einigung zu finden, wenn sich insbesondere die Kommunen in dem Tarifstreit bewegten. „Ich setze darauf, dass ein Ergebnis in der Schlichtung erzielt wird“, sagte Werneke. „Ein Ergebnis wollten wir jedoch auch schon mit den Arbeitgebern bei der dritten Verhandlungsrunde in Potsdam erreichen. Für einen Kompromiss hat es dort nicht gereicht, weil sich insbesondere die kommunalen Arbeitgeber extrem schwer mit dem Thema Mindestbetrag getan haben.“

Zudem gibt es laut Werneke Unstimmigkeiten beim Angebot der Arbeitgeber. So sei der Mindestbetrag von 300 Euro, verteilt auf zwei Jahre, in den Verhandlungen gar nicht offiziell vorgelegt worden. „Bundesinnenministerin Nancy Faeser trat dann interessanterweise mit den Zahlen, nach dem Scheitern der dritten Tarifrunde, vor die Kameras“, sagte Werneke. Dadurch hätten sie offiziellen Charakter erhalten. „Frau Faeser hat zudem eine Lohnerhöhung von acht Prozent in Aussicht gestellt, obwohl im Verhandlungsraum immer nur von sieben Prozent die Rede war, jeweils verteilt auf 24 Monate“, sagte Werneke.

Verdi-Chef: Beschäftigten bräuchten deutlich höhere Löhne

„Nachdem die Bundesinnenministerin die Zahlen genannt hat, sind sie der Ausgangspunkt für die Schlichtung“, betonte er. „Es wäre lebensfremd, wenn die Arbeitgeber glaubten, sie könnten hinter diese Zahlen zurückgehen“, fügte er hinzu. „Und das Angebot der Arbeitgeber über acht Prozent muss man sich genauer anschauen: Das wären ja nur vier Prozent pro Jahr, je nachdem, wie man das Lohnplus aufteilt.“

Die Beschäftigten bräuchten deutlich höhere Löhne, betonte Werneke. „Müllwerkerinnen und Müllwerker etwa gehen mit unter 2000 Euro netto pro Monat nach Hause. Diese Kolleginnen und Kollegen wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen“, sagte er. Im Öffentlichen Dienst gibt es viele Beschäftigte, die nur etwas mehr als den Mindestlohn bekämen „Wir können doch nicht zulassen, dass Bedienstete des Öffentlichen Dienstes ergänzende staatliche Unterstützungsmaßnahmen brauchen“, betonte er. „Dort herrscht schiere Not“, warnte Werneke.

Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die 2,5 Millionen Beschäftigen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. (AZ)