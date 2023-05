Bahn und EVG treffen sich am Mittwoch zu Gesprächen

Noch immer gibt es keine Einigung im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der EVG. Am Mittwoch sollen Gespräche im kleinen Kreis stattfinden.

50 Stunden lang sollte bei der Deutschen Bahn gestreikt werden, dann wurde der Warnstreik kurzfristig abgesagt. Die Bahn und Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatten vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main einem Vergleich beim Tarifthema Mindestlohn zugestimmt.

Tarifkonflikt zwischen Bahn und EVG: Gespräche am Mittwoch

Damit wurde zwar der Warnstreik abgewendet, eine Lösung im Tarifkonflikt gibt es allerding noch immer nicht. Am Mittwoch kommen Vertreter der Bahn und der EVG deshalb zu weiteren Gesprächen zusammen. Beide Seiten wollen "in kleinem Kreis" die offizielle Tarifverhandlungsrunde in der kommenden Woche in Fulda vorbereiten, teilte die Bahn am Montag mit. Über den Ort, die genaue Uhrzeit und Inhalte wurde zunächst Schweigen vereinbart.

Die EVG hatte die Bahn zuvor zu einem raschen Treffen aufgefordert und dafür ursprünglich Dienstag vorgesehen. "Die Verhandlungen müssen jetzt konstruktiv geführt werden", teilte die Gewerkschaft am Montag mit. "Dazu müssen ganz schnell die Grundlagen gelegt werden."

Tarifverhandlungen zwischen Bahn und EVG kommen nicht entscheidend voran

Seit Ende Februar verhandelt die EVG mit 50 Bahn-Unternehmen über neue Tarifverträge. Aus Sicht der Gewerkschaft kommen die Gespräche mit den meisten dieser Unternehmen nicht entscheidend voran, so auch mit der DB.

Die Tarifrunde betrifft 230.000 Beschäftigte, 180.000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Die EVG fordert von der Branche 650 Euro mehr pro Monat oder zwölf Prozent für die oberen Einkommen bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Bahn hat unter anderem steuer- und abgabenfreie Einmalzahlungen sowie stufenweise Erhöhungen von 10 Prozent bei den unteren und mittleren sowie acht Prozent bei den oberen Einkommensgruppen in Aussicht gestellt. Die nächste Verhandlungsrunde mit der Bahn ist für den 23. und 24. Mai in Fulda angesetzt. Es ist die vorerst letzte geplante Runde im laufenden Tarifstreit. (mit dpa)

