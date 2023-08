Die Bahn-Beschäftigten wollen nicht mehr streiken

Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG nehmen den Schlichterspruch mit 52,3 Prozent an. Ihre Löhne können kräftig erhöht werden, Streiks sind abgewendet.

Das war keine einfache Entscheidung für die rund 110.00 Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Sollen sie den Kompromissvorschlag der beiden unabhängigen Schlichter, der Arbeitsrechtlerin Prof. Heide Pfarr ( SPD) und des früheren Innen- und Verteidigungsministers Thomas de Maizière ( CDU), annehmen oder ablehnen und damit für einen Arbeitskampf stimmen? Ein solch unbefristeter Streik hätte nach den immer wieder aufflackernden Protesten und Zugausfällen der seit Februar laufenden Tarifgespräche zu einer maximalen Eskalation geführt. Der Bahnverkehr wäre in großen Teilen Deutschlands massiv gestört worden. Bei allem Verständnis vieler Bürgerinnen und Bürger für die Lohnforderungen der Gewerkschafter hätte die Stimmung in der Bevölkerung kippen können.

Doch so weit kommt es nicht: Am Montag wurde klar, dass 52,3 Prozent der EVG-Mitglieder für die Annahme der Schlichtungsempfehlung und damit gegen einen unbefristeten Streik gestimmt haben.

Inflationsprämie und Gehaltserhöhung: Darauf haben sich Bahn und EVG geeinigt

Damit kommen die Beschäftigten in den Genuss der durch den Schlichterspruch vorgesehenen spürbaren Gehaltserhöhung. So streichen sie nach dem Kompromissvorstoß im Oktober eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie von 2850 Euro ein. Zudem erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zwei Schritten ein Gehalts-Plus von 410 Euro im Monat, 200 Euro zum Dezember dieses Jahres und 210 Euro im August 2024. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hat angesichts der Höhe des Schlichterspruchs die Zähne zusammengebissen: "Wir gehen damit an die absolute Grenze des wirtschaftlich Machbaren." Dennoch begrüßte er die Empfehlung des Schlichter-Teams, läuft doch der neue Tarifvertrag nach dem Kompromisskonzept von 1. März 2023 bis 31. März 2025. Die Bahn hatte ursprünglich eine Dauer der Regelung von 27 Monaten gefordert, ist aber nun gut bedient, konnte sie sich hier gegen die auf nur zwölf Monate pochende EVG durchsetzen. Der Konzern erkauft sich mit dem Abschluss lange Ruhe gegenüber der EVG. Zudem sind auch die üppigen Lohnforderungen der Arbeitnehmer-Organisation vom Tisch, die eine Gehaltserhöhung von zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro mehr je Monat verlangt hatte.

Trotz aller Warnstreiks und Androhungen, die Gangart weiter zu verschärfen, war dieses ursprüngliche Forderungspaket für die Gewerkschaft nicht durchsetzbar. Dabei wirkten die EVG-Verantwortlichen zu allem entschlossen. Sogar ein ungewöhnlich langer 50-Stunden-Warnstreik wurde vorbereitet. Die angesichts der Drohung schockierten Verantwortlichen der Deutschen Bahn zogen vors Arbeitsgericht und konnten so nach eigener Darstellung den Monster-Warnstreik "in letzter Minute abwenden". Die beiden Konfliktparteien schlossen einen Vergleich.

Im Juni schien dann eine Einigung zum Greifen nahe zu sein. Wieder nahm der Bahn-Krimi eine bizarre Wende. Obwohl aus Sicht der Deutschen Bahn AG 140 Seiten Tarifvertragstext bereits zu Papier gebracht waren, warf "die EVG einen fast fertigen Abschluss weg". Kurz vor dem Ziel habe die Gewerkschaft, empörte sich Bahn-Mann Seiler, alles auf null gesetzt. Er sprach von einem unnötigen Marathon.

Schlichter haben die Gnade der Distanz und einen sachlichen Blick

Nun bleibt der Bahn nach dem Ergebnis der Urabstimmung zumindest ein Ultra-Marathon mit der EVG, also ein noch längerer Konflikt, erspart. Das Management sehnte sich so sehr nach einer Lösung am Verhandlungstisch im Sinne der Beschäftigten und der Fahrgäste. Doch die Situation war derart verfahren, dass Schlichter wieder die Weichen richtigstellen mussten. Der Vorteil am Einsatz erfahrener und anerkannter Persönlichkeiten liegt auf der Hand: Sie verfügen über die Gnade der Distanz, weil sie bisher nicht in den Tarifkonflikt verwickelt waren und sich sachlich die Forderungen und Argumente beider Parteien anschauen können. Sie stehen nicht wie die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite unter Druck, das Maximale für die je eigene Klientel herauszuholen. Schlichter versuchen die Fäden des Streits zu entwirren und machen schließlich einen Vorschlag, mit dem beide Seiten leben können.

Ein solcher Kompromissvorstoß hat einen großen Vorteil für Gewerkschafts- wie Bahnvorstände: Sie können ihren Leuten nun erklären, mehr sei nicht gegangen und es wäre am vernünftigsten, sich der Schlichtungsempfehlung anzuschließen. So herrsche wenigstens Frieden. Für die Bahn könnte der Frieden nicht von langer Dauer sein. Denn es gibt eine zweite, besonders streiklustige Arbeitnehmer-Organisation bei der Bahn: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, geht mit einem langen Wunschkatalog in die im Herbst beginnenden Tarifgespräche. Die Lokführer fordern ein einprägsames Lohnplus von 555 Euro, die Absenkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden und eine Inflationsprämie von 3000 Euro. Streiks liegen in der Luft, wenn die Friedenspflicht Ende Oktober ausläuft.