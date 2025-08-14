Gewerkschaft NGG: „Weitere Streiks bei Oettinger sind nicht ausgeschlossen“

Frau Schimmel, zwei Mal hat Ihre Gewerkschaft die Brauerei Oettinger in der Auseinandersetzung um einen Haustarifvertrag bereits bestreikt. Gibt es bald eine Einigung?

LAURA SCHIMMEL: Wir haben eine klare Forderung der Beschäftigten, nämlich 6,6 Prozent mehr Lohn. Dies ist die gleiche Höhe, die vor den Verhandlungen zum bayerischen Flächentarifvertrag im Brauwesen gefordert worden ist. Dort hat man sich auf eine Erhöhung von 3,4 Prozent in diesem Jahr und 3,1 Prozent im nächsten Jahr geeinigt. Daran orientieren wir uns. Wir als Gewerkschaft NGG sind gewillt, uns zu einigen.

Weshalb sind die Verhandlungen bei Oettinger so schwierig?

SCHIMMEL: Die Arbeitgeberseite bietet null Prozent Entgelterhöhung. Dazu hat die Geschäftsführung unter Stefan Blaschak noch den Manteltarifvertrag aufgekündigt, der die Rahmenbedingungen festlegt. Das bedeutet, dass es keinen Anspruch mehr auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Nachtzuschläge oder die 38-Stunden-Woche gibt. Das Unternehmen fordert sogar noch eine Arbeitszeitverlängerung auf 40 Stunden, einen Wegfall der bezahlten Pausen im Dreischichtbetrieb und des Sonderurlaubes - also einer Entlastung - für ältere verdiente Beschäftigte. Wir haben ausgerechnet, dass allein die Arbeitszeitverlängerung und der Wegfall bezahlter Pausen die Arbeitnehmer im Ecklohn pro Jahr 5592 Euro kosten würden.

Vertritt bei den Gesprächen die Interessen der NGG-Belegschaft: Laura Schimmel, Geschäftsführerin NGG Schwaben . Foto: Michael Kerler

Sie können über einen neuen Manteltarifvertrag verhandeln. Sind Sie generell Zugeständnissen bereit?

SCHIMMEL: Wir haben Tarifverhandlungen, da ist es üblich, dass Zugeständnisse gemacht werden. Eines aber ist sicher: Die Kolleginnen und Kollegen bei Oettinger müssen zurück zum Manteltarifvertrag, damit sie eine planbare und sichere Zukunft haben. Und sie brauchen eine Entgelterhöhung. Keiner unserer Kolleginnen und Kollegen soll mit einer Null oder einem Minus nach Hause gehen.

Wie groß ist Ihre Entschlossenheit?

SCHIMMEL: Die Kollegen halten fest zusammen, weil viele bei Oettinger seit Jahrzehnten mit großem Engagement arbeiten. Sie haben trotz eines Cyberangriffs den Betrieb aufrechterhalten, sie arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr. Es ist keine Wertschätzung, wenn man null Prozent Lohnerhöhung anbietet und den Manteltarifvertrag kündigt. Oettinger hat das Motto „Getränke. Fair. Für alle.“ Da muss man auch fair zu seinen Beschäftigten sein! Oettinger bezahlt im Haustarifvertrag ja bisher schon weniger als im Flächentarifvertrag.

Der Wirtschaft geht es gerade nicht gut. Wie üblich sind Nullrunden in der Branche?

SCHIMMEL: Nullrunden sind derzeit bei uns überhaupt nicht üblich. Von Vorteil ist, dass wir in der Brauwirtschaft traditionell gewerkschaftlich gut organisiert sind. Denn wir müssen mehr kämpfen, um Lohnerhöhungen durchzusetzen. Eine andere Brauerei hat insgesamt 12 Tage streiken müssen bis zur Einigung.

Oettinger hat eine Krise hinter sich. Ist es nicht logisch, zu sparen?

SCHIMMEL: Oettinger schreibt schwarze Zahlen. Firmenchef Stefan Blaschak hat selbst mitgeteilt, dass Oettinger profitabel ist. Der Turnaround ist geschafft, es geht bergauf. Dies ist mit dem Einsatz von den Kolleginnen und Kollegen erreicht worden und daran wollen sie jetzt einen Anteil.

Die Brauwirtschaft klagt derzeit über einen nachlassenden Durst auf Bier bei den Verbrauchern. Sind da größere Tariferhöhungen realistisch?

SCHIMMEL: Natürlich gibt es zahlreiche Brauereien, die am Markt bestehen. Es ist die Aufgabe des Managements, dies erfolgreich zu gestalten. Aber das geht nur mit den Belegschaften. Die Unternehmen brauchen für diese Aufgabe qualifizierte und motivierte Arbeitskräfte. Um diese Arbeitskräfte zu finden und zu halten, sind die Tarifbindung und damit gute Arbeitsbedingungen wichtig.

Das Unternehmen würde gerne die 40-Stunden-Woche einführen. Geht von diesem Tarifkonflikt auch eine Signalwirkung aus?

SCHIMMEL: In Deutschland wird gerade über längere Arbeitszeiten diskutiert. Da halten wir als Gewerkschaft dagegen. Wir sehen, dass die Menschen über Jahrzehnte im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten, das ist sehr anstrengend. Viele haben eine Familie, andere pflegen Angehörige. Wir brauchen Entlastungen. Wir möchten nicht, dass ein 40-Stunden-Wochen-Abschluss Schule macht. Oettinger ist mit 850 Beschäftigten an vier Standorten eine große Brauerei, die Maßstäbe setzt.

Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?

SCHIMMEL: Wir schätzen es, dass Oettinger ein traditionsreiches Familienunternehmen ist und haben einen offenen Brief an die Inhaberfamilie Kollmar geschrieben, um sie an die Verantwortung gegenüber ihrer Belegschaft zu erinnern. Denn Eigentum verpflichtet. Diesen Brief werden wir am Donnerstag übergeben.

Wenn es bei den kommenden Verhandlungen keine Einigung gibt, streiken Sie nochmals?

SCHIMMEL: Zwei Streiks – einer davon 24 Stunden lang – haben wir schon hinter uns. Die komplette Produktion und Logistik standen still, nichts ist ausgeliefert worden. Wenn es keine Einigung gibt, müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Das entscheidet die Tarifkommission.

Zuletzt legte die Belegschaft beim Warnstreik für 24 Stunden die Arbeit nieder. Foto: NGG

Neue Streiks sind also nicht ausgeschlossen?

SCHIMMEL: „Wir sind Oettingen!“, hört man aus der Belegschaft. Und das stimmt. Zweimal haben sie eindrucksvoll gezeigt, wer den Laden schmeißt. Nein, weitere Streiks sind nicht ausgeschlossen.

Im schlimmsten Fall gibt es dann kein Bier mehr?

SCHIMMEL: Bei unserem letzten Streik war auch der Fuhrpark beteiligt. Wenn die Fahrer streiken, geht kein Bier mehr raus. Dann gibt es auch kein Bier mehr für die Supermärkte. Das muss sich das Unternehmen überlegen.

Zur Person Laura Schimmel ist Geschäftsführerin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Schwaben.