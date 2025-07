Hartes Ringen im Tarifstreit für Zeitungsredakteure

Bereits zum vierten Mal haben die Gewerkschaften in der vergangenen Woche die Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen waren Titel in drei Bundesländern, darunter Süddeutsche Zeitung, Augsburger Allgemeine, Allgäuer Zeitung, Main Post, Main Echo, Münchner Merkur, Kölnische Rundschau, Kölner Express, Kölner Stadtanzeiger, Lübecker Nachrichten, Kieler Nachrichten und die Münchner tz sowie zahlreiche Lokalausgaben und Onlineangebote der Zeitungen. Leserinnen und -leser mussten in der Folge mit teils deutlichen Einschränkungen des gewohnten redaktionellen Angebots leben. Warum eine Lösung in dem Tarifstreit so lange auf sich warten lässt:

Worum geht es?

Der Bundesverband der Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) verhandelt mit den beiden Gewerkschaften Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (DJU) und Deutscher Journalisten-Verband (DJV) aktuell einen neuen Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen. Bereits Ende Mai 2024 trafen sich die Verhandlungsdelegationen von BDZV und DJU zum ersten Mal. Seit November 2024 verhandelt auch der DJV. Die DJU ging mit einer Forderung von zwölf Prozent mehr Gehalt sowie Regelungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in die Verhandlungen. 10,5 Prozent mehr bei ebenfalls zwölf Monaten Laufzeit wollte der DJV.

Warum dauert es so lange?

Dass in mittlerweile sechs gemeinsamen Verhandlungsrunden noch immer keine Einigung erzielt werden konnte, liegt nicht nur an den unterschiedlichen Gehaltsvorstellungen, wie bei Streiks üblich. Sie ist vor allem ein Zeichen dafür, wie komplex die Gemengelage in der Branche ist. Seit Jahren haben die Verlage mit sinkenden Auflagen der gedruckten Tageszeitungen zu kämpfen. Die Erlöse durch Werbeanzeigen sind rückläufig, mächtige neue Wettbewerber wie Google oder der Meta-Konzern (Instagram, Facebook) machen den Verlagen Konkurrenz. Dazu kommen politische Vorgaben wie ein höherer Mindestlohn, etwa für die Zeitungszusteller. Auch die von der Regierung in Aussicht gestellte Steuerentlastung für Zeitungsverlage steht offenbar ebenfalls nicht mehr auf der Tagesordnung in Berlin.

Wie ist die Rolle der Gewerkschaften?

Die Gewerkschaften spüren den Druck ihrer Mitglieder. Der jüngste Tarifvertrag, der zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten war, wurde zwar von BDZV und DJV im Oktober 2023 bis Ende 2024 verlängert. Die Beschäftigten erhielten eine Prämie zum Ausgleich der zeitweise zweistelligen Inflation, die allerdings nicht tabellenwirksam ist. Daher fürchten viele Gewerkschaftsmitglieder nun einen Reallohnverlust. Die beiden Gewerkschaften haben in der Vergangenheit ein nicht immer konfliktfreies Verhältnis gepflegt. Zuletzt hatte die Veröffentlichung von Teilen der Inhalte eines Spitzengesprächs und einer vermeintlichen Einigung Anfang Juni durch die DJU für Verärgerung beim BDZV gesorgt. Georg Wallraf, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, sprach in diesem Zusammenhang von einem „klaren Vertrauensbruch“ und einem bewussten „Verstoß gegen alle Regeln eines fairen und partnerschaftlichen Tarifverfahrens“. Die DJU erklärte, die Verleger hätten plötzlich schon abgelehnte Forderungen erneut zur Bedingung für einen Abschluss gemacht.

Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem es zwischenzeitlich so ausgesehen hatte, als wäre ein Abschluss in Reichweite, haben sich die Fronten zuletzt wieder verhärtet, auch die sechste Verhandlungsrunde endete ohne Ergebnis. Am 18. Juli werden die Gespräche in Hamburg fortgesetzt, weitere Streiks sind bis dahin nicht ausgeschlossen.