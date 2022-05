Kita-Erzieher bekommen mehr Geld und freie Tage

Im Tarifstreit Kita-Beschäftigte gibt es eine Einigung. Die Gewerkschaften verständigten sich mit den Arbeitgebern auf mehr Entlastungstage und Zulagen.

Wochenlang haben die Gewerkschaften darauf hingearbeitet, nun gibt es eine Einigung in dem Tarif-Streit für Kita-Beschäftigte und andere Beschäftigte in sozialen Bereichen. Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund dbb haben sich mit den kommunalen Arbeitgebern auf zusätzliche Entlastungstage und monatliche Zulagen für die Beschäftigten geeinigt. Das teilten die Tarifpartner nach rund zwölfstündigen Beratungen in Berlin mit. Die Einigung betrifft rund 330.000 kommunale Kita-Erziehungskräfte und andere Beschäftigte in sozialen Berufen.

Pro Jahr sollen die Beschäftigten pauschal zwei zusätzliche freie Tage bekommen. Außerdem steht ihnen demnach die Option offen, Teile ihres Gehalts in maximal zwei weitere Entlastungstage umzuwandeln. Neben den zusätzlichen Urlaubstagen soll das Gehalt von Erzieherinnen und Erzieher im kommunalen öffentlichen Dienst um monatlich 130 Euro angehoben werden. Dies ist ab dem 1. Juli geplant. Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gibt es ebenfalls ab Juli 180 Euro zusätzlich.