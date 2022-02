EU-Kommission bleibt dabei: Atomkraft und Gas sind grün

Trotz der heftigen Kritik aus vielen Mitgliedsstaaten, bleibt der Gesetzentwurf unverändert. Die Gegner mobilisieren weiter.

Mairead McGuinness dürfte geahnt haben, was während der Pressekonferenz auf sie zukommt. Ein Hagel an Fragen prasselte auf die EU-Finanzkommissarin ein, in denen die Journalisten alle Bedenken und Vorwürfe der Gegner des jüngsten EU-Plans ausführten. Davon gibt es mehr als genug. Denn nun ist es offiziell: Die Brüsseler Behörde will Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich klassifizieren – trotz aller Kritik.

McGuinness versuchte am Mittwochnachmittag zu beschwichtigen. Der Rechtstext sei „vielleicht nicht perfekt“, so McGuinness, er biete aber „eine echte Lösung“ beim Übergang zur Klimaneutralität, die die EU für das Jahr 2050 anstrebt. Zu den fast mantraartig vorgetragenen Besänftigungsversuchen der Kommission gehört, dass es sich bei den beiden Energiequellen um Brückentechnologien handele. Mit der Taxonomie will die Staatengemeinschaft Geld für klimafreundliche Technologien und Unternehmen mobilisieren. Denn es bedarf gewaltiger Summen, um die gesamte Wirtschaft der EU auf „grün“ zu stellen. Mit 350 Milliarden Euro pro Jahr rechnet die Kommission.

Kernkraft ist grün, wenn es einen Plan für den Müll gibt

Setzt sich die Behörde mit ihrem Rechtstext durch, gelten Investitionen in neue Atomkraftwerke in Europa künftig als nachhaltig, wenn diese den neuesten Standards entsprechen und ein konkreter Plan für die Lagerung radioaktiver Abfälle bis 2050 präsentiert wird. Vorneweg Frankreich hatte das gefordert. Zudem sollen Investitionen in neue Gaskraftwerke bis 2030 als nachhaltig klassifiziert werden, sofern diese unter anderem schmutzigere Kraftwerke ersetzen und bis 2035 komplett mit klimafreundlicheren Gasen wie Wasserstoff betrieben werden.

Österreich und Luxemburg wollen gegen die Entscheidung klagen. Berlin lehnt das Öko-Siegel für Atomkraft ab, will aber Gas als Übergangslösung. Spanien, Dänemark, die Niederlande und Schweden lehnen wiederum die Einstufung von Gas als grün ab, wie es Anfang der Woche in einem Schreiben an die Kommission hieß. Wie geht es jetzt weiter?

Das deutsche Nein, dürfte keine Folgen haben

Der grüne Vizekanzler Robert Habeck sagte bei seinem Besuch in Brüssel jüngst, Deutschland sollte im Kreis der Mitgliedstaaten „mit Nein stimmen“, wenn Atomenergie in der Taxonomie drinbleibe. Eine Ablehnung Berlins dürfte jedoch nicht allzu viel ändern. Der Rechtsakt kann nur gekippt werden, wenn sich mindestens 20 der 27 EU-Länder dagegen aussprechen. Das gilt als unwahrscheinlich. Eine andere Möglichkeit wäre, dass mindestens 353 der insgesamt 705 Abgeordneten im EU-Parlament ihre Zustimmung verweigern. Doch obwohl der Widerstand wächst, ist unklar, ob die Gegner die nötige Mehrheit mobilisieren können.

Lesen Sie dazu auch

Man werde sich dafür einsetzen, „den Etikettenschwindel zu stoppen“, kündigte der Grünen-Europaparlamentarier Michael Bloss am Mittwoch an. Als „politisch faulen Kompromiss“, kritisierte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Abgeordneten, Joachim Schuster, den Rechtstext. Dagegen lobte der CDU-Europaparlamentarier Markus Pieper die Entscheidung: „Die Gasbewertung hilft der Energiewende und den Energiepreisen in Deutschland.“ Die Umstellung auf Wasserstoff bekomme „eine realistische Perspektive“. Falls Rat und Parlament zustimmen, könnten die neuen Regeln zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.