Tchibo in der Krise: Beliebte Sparte steht vor dem Aus

Tchibo steckt in der Krise und zieht Konsequenzen: Eine beliebte Sparte wird eingestellt. Um welche es sich handelt, lesen Sie im Artikel.

Autobauer, Banken, Einzelhandel: Immer mehr Wirtschaftszweige in Deutschland geraten in Schieflage. So muss wegen roter Zahlen der Automobilhersteller Sono Motors wohl alle seine Mitarbeiter entlassen, die Postbank die Hälfte ihrer Filialen schließen und auch Real macht deswegen einige Standorte dicht. Nun wurde bekannt, dass Tchibo auch in der Krise steckt und daher eine beliebte Sparte aufgeben wird. Alle Informationen dazu, finden Sie im Artikel.

Tchibo in der Krise: Reisesparte wird eingestellt

Die bekannte Marke Tchibo hat schon seit vergangenem Jahr mit roten Zahlen zu kämpfen. Daraufhin sagte Tchibo-Chef Werner Weber dem Handelsblatt, dass sich das Unternehmen in Zukunft mehr auf das gut laufende Kaffee-Geschäft konzentriere. Die Folge: Die gesamte Reisesparte wird eingestellt. Auf der Homepage ist zu lesen: "Nach 26 Jahren ist es Zeit adieu zu sagen: Tchibo vermittelt seit Ende Oktober 2023 keine Reisen mehr."

"Es ist richtig, dass wir künftig keine Reisen mehr vermitteln werden. Daher beenden wir in den nächsten Monaten die Vermarktungen", erklärte das Unternehmen laut chip.de. Der Grund für diesen Schritt sei "ein zu geringes Wachstumspotenzial".

Personen, die eine Reise über Tchibo gebucht haben, müssten sich aber keine Sorgen machen, denn da gebe es eigenen Angaben zufolge keine Änderungen. "Ihre Reise bleibt selbstverständlich bestehen und wird von Ihrem Reiseveranstalter wie gebucht durchgeführt", schreibt das Unternehmen auf seiner Homepage. Bei Fragen sollen sich Betroffenen an ihren Reiseveranstalter wenden. Ansonsten ist das Service-Center von Tchibo noch bis Ende des Jahres für Kundinnen und Kunden erreichbar.

Folgende Reiseveranstalter sind betroffen:

Ameropa-Reisen GmbH

GmbH aovo Touristik AG

Berge & Meer Touristik GmbH

BigXtra Touristik GmbH

Compass Kreuzfahrten GmbH

Eurotours Ges.m.b.H.

Falk Tours AG

AG htc hemmers travel consulting GmbH

Neon Reisen GmbH

REISEN MIT SINNEN Pardon/ Heider Touristik GmbH

SINNEN Pardon/ Heider Touristik GmbH HolidayTrex

SnowTrex

Laut chip.de hat die Einstellung der Reisesparte gravierende Folgen für die Mitarbeiter, denn es muss mit Entlassungen gerechnet werden.

