Die Tesla-Story zieht nicht mehr

Trotz aller Turbulenzen in den vergangenen Monaten ändert sich bei Tesla eines nicht: Elon Musk verspricht glänzende Aussichten für die Zukunft. An der Börse glauben derzeit aber nicht mehr viele den Versprechungen des Unternehmenschefs. Nach der Vorstellung der Zahlen für das abgelaufene Quartal rauschte der Kurs der Tesla-Aktie am Donnerstag zeitweise um über acht Prozent nach unten. Der Gewinn des E-Autoherstellers ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 1,17 Milliarden Dollar zurück. Beim Umsatz gab es Einbußen von zwölf Prozent auf zuletzt noch 22,5 Milliarden Dollar.

Der Absatz der Fahrzeuge ist seit Monaten rückläufig, auch ein überarbeitetes Modell des beliebten Tesla Y konnte nicht die erhoffte Trendwende bringen. Im Juni meldete Tesla zwar das achtmillionste verkaufte Auto weltweit – ein rotes Model Y, das im einzigen europäischen Werk in Berlin-Grünheide vom Band lief. Doch die Auslastung der Werke ist nach Einschätzung des Branchenexperten Ferdinand Dudenhöffer auf einem besorgniserregend niedrigen Niveau: „Derzeit verfügt Tesla nach unseren Daten über eine Produktionskapazität für 2,35 Millionen Fahrzeuge. In 2025 werden nach unserer Hochrechnung Tesla 1,6 Millionen Fahrzeuge verkauft werden, sprich die Kapazitätsauslastung beträgt weniger als 70 Prozent. Jeder andere Autobauer wäre damit tief in den roten Zahlen“, kommentierte er die Zahlen.

Vom Trump-Einflüsterer zum Trump-Gegner

Dass Tesla keine Verluste schreibt, liegt nach Duddenhöfers Einschätzung vor allem daran, dass sich der US-Konzern weitgehend aus dem Preiskrieg bei Elektroautos in China, dem wichtigsten Markt weltweit, heraushält. Tesla verkauft lieber weniger Autos, hält dafür aber die Marge weitgehend stabil, sagt der Experte. Die Auslieferungen weltweit gingen im vergangenen Quartal um 13,5 Prozent auf 384.122 Fahrzeuge zurück. Bereits im Vorquartal war der Absatz um 13 Prozent geschrumpft. Besonders herb fiel der Rückgang bei den Neuzulassungen in der EU aus. Laut dem Branchenverband Acea wurden im gesamten ersten Halbjahr 70.655 Teslas neu zugelassen - ein Einbruch von 43,7 Prozent.

Als ein Grund für den Negativtrend gelten Musks Ausflüge in die Politik. Bevor er sich vor einigen Wochen öffentlichkeitswirksam mit Donald Trump verkrachte, galt er zeitweise als engster Berater des US-Präsidenten. Mit einer Reihe von Effizienzexperten pflügte er durch die Ministerien und lieferte die Blaupause für den Abbau tausender Stellen in der US-Administration. Doch mittlerweile sieht Musk sein Unternehmen massiv getroffen von der von Trump geplanten Streichung von Steuererleichterungen und Subventionen, etwa für den Kauf von Elektroautos und Solaranlagen, die ebenfalls zum Tesla-Portfolio gehören. Hinzu kommen die Unsicherheiten durch schwelende Handelskonflikte.

Tesla hängt beim autonomen Fahren zurück

Kurzfristig könnte Tesla in den USA den Absatz noch ankurbeln, weil Verbraucher noch von den Vergünstigungen profitieren wollen. Zudem will Tesla nun schnell ein günstigeres Einstiegsmodell anbieten. Doch mit dem Rückgang der Verkaufszahlen sprudelt auch eine weitere sichere Einkommensquelle für Tesla weniger: Der Konzern lebt auch vom Verkauf von Emissionszertifikaten, die der Elektroautohersteller in manchen Regionen an Wettbewerber verkaufen kann. Diese können so ihre Emissionen ausgleichen. Musks Versprechen, das autonome Fahren schnell in die Breite zu bringen, halten Analysten für zunehmend unrealistisch. Bislang liegt Tesla weit hinter anderen Wettbewerbern zurück.