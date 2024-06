Tesla-Konkurrent in rote Zahlen gerutscht: E-Auto-Hersteller insolvent

Ein E-Auto-Hersteller, der Tesla Konkurrenz machen wollte, hat nun Insolvenz angemeldet. Der Unternehmensgründer scheitert damit zum zweiten Mal.

Die aktuelle Wirtschaftslage bereitet vielen Unternehmen Schwierigkeiten und hat bereits zu zahlreichen Insolvenzen geführt. In der Automobilbranche kommt hinzu, dass die Elektromobilität einen Einbruch erlebt. Die Autohersteller haben es mit einer sinkenden Nachfrage zu tun, während zugleich ein großer Konkurrenzkampf herrscht.

Ein E-Auto-Hersteller, der ebenso wie Tesla aus den USA stammt und mit dem Unternehmen um CEO Elon Musk konkurrieren wollte, ist nun insolvent: Fisker. Das Unternehmen des dänischen Designers Henrik Fisker hat am Montag Insolvenz angemeldet.

Insolvenz von E-Auto-Hersteller Fisker: Gespräche gescheitert

Im Februar hatte es bereits Zweifel an seinem Fortbestand gemeldet. Im Anschluss erfolgte Gespräche mit einem großen Automobilhersteller als Investor blieben erfolglos. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollte es sich dabei um Nissan gehandelt haben. In der Folge setzte auch ein namentlich nicht genannter Investor eine Finanzierung in Höhe von 350 Millionen Dollar aus.

"Wie andere Unternehmen in der Elektrofahrzeugbranche waren auch wir mit verschiedenen Markt- und makroökonomischen Gegenwinden konfrontiert, die unsere Fähigkeit, effizient zu arbeiten, beeinträchtigt haben", zitiert Reuters den Hersteller. Fisker konnte im vergangenen Jahr nicht mal die Hälfte der mehr als 10.000 produzierten Fahrzeuge ausliefern. Wie das Portal Techchrunch schreibt, änderte der E-Auto-Hersteller schließlich sein Geschäftsmodell und stellte sein System Anfang des Jahres um. Er lieferte seine Autos nicht mehr direkt an die Kunden aus, während Konkurrent Tesla mit jener Strategie populär geworden ist.

"Fisker wird seit Monaten am Leben gehalten, daher kommt die heutige Ankündigung nicht überraschend. Es war nicht der erste Elektroauto-Neuling, der Konkurs anmeldete, und wir glauben nicht, dass es der letzte sein wird", zitierte Reuters Garrett Nelson, Vizepräsident und Aktienanalyst beim Finanzunternehmen CFRA Research. Auch andere Elektroauto-Hersteller, wie Proterra, Lordstown und Electric Last Mile Solutions, gingen in den vergangenen zwei Jahren pleite.

Fisker hatte schon mal Insolvenz beantragt

Für Henrik Fisker, einst Designberater bei Tesla, ist es schon das zweite Mal, dass er mit einem Unternehmen pleitegeht. Sein erstes Unternehmen, Fisker Automotive, hatte 2013 Konkurs angemeldet. Damals lagen die Gründe in der Finanzkrise von 2008 und einem Batterieversagen eines Hybrid-Modells. Es war zu einer großen Rückrufaktion gekommen.

Als Fisker später an die Börse ging, gab der gleichnamige CEO an, dass sein Unternehmen das Apple der Autoindustrie sein wolle. Beim SUV-Modell Ocean gab es jedoch Software- und Hardware-Probleme. Das Auto geriet ins Visier der Behörden, welche es nun aufgrund von Problemen unter anderem beim Bremsen, beim Einparken und beim Öffnen der Türen untersuchen.

