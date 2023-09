26 Umwelt-Vorfälle und zahlreiche Unfälle: Probleme in Tesla-Werk offenbart

Vor einenhalb Jahren wurde das Tesla-Werk in Grünheide in Betrieb genommen. Seitdem kam es dort zu mehreren Umwelt-Vorfällen und Arbeitsunfällen.

Seit eineinhalb Jahren laufen im brandenburgischen Grünheide Tesla-Autos von den Bändern. Seitdem ereignen sich in der Fabrik auffällig viele Arbeitsunfälle – über einen längeren Zeitraum fast jeden Tag. Das geht aus Informationen des Brandenburger Landesamts für Umwelt hervor, über die der Stern berichtet und die auch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegen.

Allein zwischen Juni und November 2022 gab Tesla selbst 190 meldepflichtige Unfälle an. In Deutschland sind alle Arbeitsunfälle meldepflichtig, nach denen Arbeitnehmer mindestens drei Tage arbeitsunfähig sind. Zudem geht aus den Informationen hervor, dass im ersten Jahr nach der Eröffnung 247 Mal einen Rettungswagen oder Hubschrauber angefordert wurde. Umgerechnet auf die Mitarbeiterzahl seien dies dreimal so viele Notfälle wie beispielsweise in Audis Werk in Ingolstadt in einem ähnlichen Zeitraum.

26 Umwelt-Havarien in Tesla-Werk in Grünheide

Seit der Eröffnung der Fabrik hat der US-Elektroautohersteller demnach unter anderem 26 Umwelt-Havarien gemeldet. Dazu zählten Austritte von 15.000 Liter Lack, 13 Tonnen Aluminium sowie 50 und 150 Liter Diesel. Die untere Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree ordnete den Lack damals als schwach wassergefährdend ein, sie sei nicht ins Grundwasser gelangt. Der Wasserverband Strausberg-Erkner sprach aber von einem Störfall. Nach Informationen des Landesumweltamtes wurden Lack und Aluminium fachgerecht oder ordnungsgemäß entsorgt. Bei Diesel sei der Boden in einem Fall ausgekoffert worden. Wie der Stern berichtet, versickerten nach einem Brand im September 2020 bis zu 300 Liter Löschwasser im Boden. Im Mai 2023 liefen in einer Tankstelle auf dem Gelände 250 Liter Diesel aus. Das Landesumweltamt machte dazu keine Angaben.

Nach Angaben des Landesumweltamtes handelt es sich bei den Vorfällen um Betriebsstörungen, nicht um Störfälle im Sinn der Störfallverordnung. Ein Teil des Geländes liegt im Wasserschutzgebiet. Tesla weist Bedenken zurück.

Der Autohersteller räumte ein, dass es auf dem Fabrikgelände während der Bauarbeiten und seit der Inbetriebnahme mehrere Vorfälle gegeben habe. Laut Tesla habe es sich bei keinem der Vorfälle um einen Störfall nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gehandelt und bei keinem Vorfall sei es zu Umweltschäden gekommen. Wenn nötig, seien Korrekturmaßnahmen umgesetzt worden.

Probleme in Tesla-Werk in Brandenburg: Ist Trinkwasser gefährdet?

"Es ist ein hohes Risiko der Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung aufgrund der geringen Rückhaltekapazität des Untergrunds", sagte der Leiter Ökosysteme am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Martin Pusch, der dpa. Er sprach von einer grundsätzlich hohen Gefährdung mit Blick auf das Trinkwasser.

Anders sieht das Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Auf Anfrage des Sterns räumte er zwar ein, dass es Probleme auf dem Werksgelände von Tesla gab, doch eine Gefahr sehe er nicht. Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass das Grundwasser unter der Fabrik verseucht ist, sagte er laut Stern: "Kann ich ausschließen. Die Überwachung funktioniert."

Tesla-Werk in Brandeburg: Acht Brände seit März 2022

Zudem gab es auf dem Tesla-Gelände seit März 2022 acht Brände. In einem Fall wurde laut Landesumweltamt ein Brand auf einem illegalen Abfallplatz im September 2022 durch eine geschredderte Batterie in einer Holztransportbox ausgelöst. Löschwasser sei aufgenommen, der betroffene unbefestigte Bereich ausgekoffert worden. Wenige Tage später gerieten dort Pappe und Holz in Brand. Löschwasser sei versickert, die Bodenproben seien aber unauffällig gewesen.

Seit März 2022 stellt Tesla in Grünheide Elektroautos her. Nach jüngsten Angaben des Unternehmens arbeiten in der Fabrik etwa 11.000 Mitarbeiter, die hochgerechnet etwa 250.000 Fahrzeuge im Jahr herstellen. Das Werk soll noch ausgebaut werden. (mit dpa)