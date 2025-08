Der Strom in Deutschland ist viel zu teuer

Deutschland bezahlt seinen Sonderweg in der Energiepolitik mit Atom- und Kohleausstieg teuer. Die Kosten stellt der Staat den Privathaushalten und kleineren Unternehmen mit den höchsten Strompreisen in Europa in Rechnung. Allein betrachtet wäre die Belastung durch die „Energiewende“ verkraftbar, hätte die Politik vieler Parteien nicht parallel die Kosten bei Mieten und im Wohnungsbau nach oben getrieben. Und sich obendrein jahrelang in immer stärkere Abhängigkeit von russischem Gas begeben.

Inzwischen sind die hohen Stromkosten gerade für viele Familien ein ernsthaftes Problem. Und noch mehr für die mittelständische Wirtschaft, der an vielen Fronten die Kosten davonlaufen.

Die Koalition muss die Kosten für Energieerzeugung und Netzausbau runterbringen

In Berlin muss insbesondere die Union erkennen, dass der von ihr erhoffte Aufschwung kein Selbstläufer ist. Der Koalition fehlen für eine Subventionspolitik zum künstlichen Wegschminken hoher Strompreise die nötigen Milliarden. Sie muss endlich die Grundprobleme der überteuerten Energiewende angehen und auch gegen Widerstände die Kosten bei Energieerzeugung, Strompreisbildung und Netzausbau runterbringen.