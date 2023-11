Textilhandel

18:00 Uhr

Generationswechsel bei Trigema: Zu Besuch beim Patriarch und seinem Sohn

Plus Mehr als 50 Jahre hat Wolfgang Grupp Trigema geführt. Ab Januar werden seine Kinder übernehmen. Wie viel vom Vater steckt im Nachfolger? Ein Besuch in Burladingen.

Von Simon Conrads, Maike Stork

Wer nach Burladingen fährt, der kann das Trigema-Gelände schon von Weitem erkennen. Die Kleinstadt auf der Schwäbischen Alb ist Sitz des Textilunternehmens. Das rot-blaue Logo prangt an einem Turm von Werk 1. Im Eingangsbereich steht eine Affenfigur, Firmenchef Wolfgang Grupp trat früher in Werbespots mit einem Schimpansen auf. Neben dem Pappaufsteller liegt ein Telefon, über das sich Besucher anmelden müssen. Wolfgang Grupp junior holt die Gäste persönlich ab. Eine Woche ist es her, dass bekannt wurde, dass der 32-Jährige und seine Schwester Bonita zum Januar die Führung der Firma übernehmen sollen. Fast allen deutschen Medien war das eine Schlagzeile wert: Nicht, dass sich Wolfgang Grupp senior nach mehr als 50 Jahren an der Spitze zurückzieht und an seine Kinder übergibt. Es war seine Entscheidung für eine Doppelspitze, die unerwartet kam.

Doch wer genau hinschaut, der erkennt: Es wird durchaus einen geben, der ein bisschen mehr führen wird. Es ist der Sohn. Wolfgang Grupp junior wird zum 1. Januar 2024 persönlich haftender Gesellschafter und Geschäftsführer. Bonita Grupp wird zum gleichen Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsführung.

