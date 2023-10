Besteht die Jeans der Zukunft aus Recycling-Fasern?

Plus Jahr für Jahr wandern Millionen Tonnen Textilien im Abfall. Der Beginn der Sammelpflicht für Altkleider 2025 erhöht den Druck auf die Branchen, nachhaltiger zu werden.

Der Outdoor-Spezialist Vaude aus Tettnang hat den Weg bereits eingeschlagen. Das Unternehmen hat nicht nur Rucksäcke im Portfolio, die zu einem großen Teil aus recycelten PET-Kunststoffflaschen bestehen. Bei bestimmten neuen Produkten achtet der Hersteller darauf, dass das Oberflächenmaterial zum Schutz vor Regen genauso wie die Klettverschlüsse nicht aus unterschiedlichen Materialien, sondern ebenfalls einheitlich aus PET sind. Dies ermöglicht es später, die Textilien zu recyceln und die Rohstoffe zurückzugewinnen. Andere Textilhersteller gehen ähnliche Wege, beim Sportschuh-Hersteller Adidas liest man zum Beispiel häufig, dass neue Laufschuhe zu einem Teil ebenfalls aus Recycling-Kunststoffen bestehen.

Tatsächlich ist der Handlungsdruck groß. Textilien sind ein Umweltproblem. Jährlich werden in der EU 5,8 Millionen Tonnen Textilien weggeworfen, das sind pro Person 11,3 Kilo. Nur ein kleiner Bruchteil von rund einem Prozent wird nach Angaben der EU bisher recycelt. Die Umweltbelastung durch Textilien gilt als die vierthöchste, direkt nach der Nahrungsmittelproduktion, dem Heizen und der Mobilität.