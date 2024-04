Themenwoche Zukunft

vor 18 Min.

Hightech auf dem Acker: So digital arbeiten Landwirte schon heute

Plus Roboter sind in der Landwirtschaft angekommen. Auf dem Hof von Familie Reiner im Landkreis Aichach-Freidberg sät und hackt ein Farmdroid. Doch das ist erst der Anfang.

Von Philipp Nazareth

An diesem Dienstagvormittag herrschen keine besonders guten Arbeitsbedingungen für einen solarbetriebenen Feldroboter. Die Sonne scheint nicht, was zu einem gewissen Energieproblem führt. Stattdessen hat es geregnet, der Boden ist feucht, die Reifen versinken in der lehmigen Erde. Christoph und Sebastian Reiner lassen Farmdroid für eine kleine Runde über das Feld fahren, aber nach der Vorführung bringen sie ihren Helfer wieder zurück in die Maschinenhalle.

Der Feldroboter mit dem futuristischen Namen Farmdroid gehört zum Hof von Familie Reiner in Petersdorf im Landkreis Aichach-Friedberg. Das Fahrzeug bringt Saatgut aus und hackt Unkraut – bei Tag und Nacht, völlig eigenständig, ohne dass dafür ein Mensch am Lenkrad sitzen muss. Farmdroid steht womöglich sinnbildlich dafür, wohin sich Ackerbau in diesem Land entwickeln könnte. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass bei der überwiegenden Mehrheit der Betriebe schon jetzt intelligente Systeme zum Einsatz kommen. Wie digital also geht es auf deutschen Höfen und Feldern zu?

