14 Mastbullen bei Stallbrand in Titting verendet

Bei einem Brand in einem Stall in Titting (Landkreis Eichstätt) sind 14 Mastbullen verendet. Vier Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt, zudem entstand hoher Sachschaden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord weiter mitteilte, brach der Brand am Nachmittag in einem Stall im Tittinger Ortssteil Petersbuch aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr seien die 14 Rinder nicht mehr zu retten gewesen. Die Ursache des Feuers und die genaue Schadenshöhe blieb zunächst unklar.

Stallbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Titting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Eichstätt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis