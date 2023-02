Bahn bietet Hunde-Fahrkarte jetzt auch als Online-Ticket an

Rund 100.000 Hunde befördert die Bahn pro Jahr. Bisher konnten Fahrkarten für die Vierbeiner nicht als Online-Ticket gekauft werden - das ändert sich nun.

Kunden der Deutschen Bahn können Fahrkarten für Hunde ab sofort auch als Online-Tickets kaufen, nicht mehr nur auf Papier. Einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" bestätigte ein Bahn-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Gebucht werden konnten ICE-Fahrscheine für größere Hunde, die nicht in eine Transportbox passen, zwar auch bisher schon online, bereitgestellt wurden sie dann allerdings erst einige Tage später per Post auf Papier, zuzüglich Portokosten. Auch in den DB-Reisezentren oder an Automaten gab es bisher schon Tickets für Hunde.

Kleine Hunde in Boxen fahren nach Bahn-Angaben weiterhin kostenfrei mit, für größere Hunde wird die Hälfte des Fahrpreises eines normalen Tickets fällig.

Die neuen Online-Tickets gebe es nur in der neuen Bahn-App "Next DB Navigator" oder auf next.bahn.de, nicht in der alten App "DB Navigator" und auch nicht auf bahn.de, teilte der Bahn-Sprecher mit. Rund 100.000 Hunde befördere die Bahn pro Jahr.

(dpa)