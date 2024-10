Blauzungenkrankheit im Landkreis Deggendorf ausgebrochen

Die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit ist in einer Rinderhaltung im Landkreis Deggendorf ausgebrochen. Das teilte das Landratsamt Deggendorf mit. Seit Oktober 2023 breitet sich die Krankheit in Deutschland aus. Mitte September meldete das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) etwa 80 Ausbrüche in Bayern. Einen Monat zuvor war die Tierseuche erstmals im Freistaat bei Schafen in einem Betrieb in Aschaffenburg festgestellt worden.

Die Blauzungenkrankheit befällt Rinder, Schafe, Ziegen, Alpakas und verschiedene Zootiere und verursacht der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (Stiko Vet) zufolge erhebliches Tierleid und große wirtschaftliche Schäden. Sie wird durch das Blauzungenvirus über bestimmte Mücken übertragen. Für Menschen sei die Krankheit nicht gefährlich, auch der Verzehr von Fleisch und Milchprodukten sei sicher, so das Landratsamt.