50 Kilometer fester Zaun gegen Ausbreitung von Schweinepest

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird in Südhessen ein 50 Kilometer langer fester, wildschweinsicherer Zaun gebaut. Mit dem Bau von Dieburg im Norden bis zur Landesgrenze im Süden entlang der Bundesstraße 45 sollte noch am Mittwoch begonnen werden, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

«Dieser feste Zaun ist eine weitere wichtige Maßnahme im Rahmen der Gefahrenabwehr. Wir wollen einen deutlichen Vorsprung vor dem Seuchengeschehen erzielen und eine starke Barriere gegen die Ausbreitung der ASP auf andere Regionen bilden», sagte Landwirtschaftsminister Ingmar Jung (CDU).

Zwei bis drei Wochen soll der Bau dauern

Dem Ministerium zufolge soll im Zwei-Schicht-Betrieb mit sechs Bautrupps parallel gearbeitet werden. In zwei bis drei Wochen soll der Zaun stehen, um damit eine Ausbreitung in den Odenwald und in die Nachbarländer Bayern und Baden-Württemberg zu verhindern.

Der neue Zaun sei eine Reaktion auf die wiederholten Einzelfälle von Schweinepest außerhalb der bereits bestehenden taktischen Zäune. Nach dem Ausbruch der Schweinepest Mitte Juni im Kreis Groß-Gerau wurden die Schutzzonen immer weiter ausgeweitet. Betroffen sind derzeit vor allem weite Teile Südhessens, aber auch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.