Elvis wird 90: In Memphis wird groß gefeiert

Elvis Presleys 90. Geburtstag steht an: In seinem berühmten Anwesen Graceland in Memphis wird dieses Jubiläum am 8. Januar gefeiert: mit Musik und einen «überlebensgroßen Geburtstagskuchen», so die Verkehrsbüros Mississippi & Memphis. Der Zutritt sei kostenlos. «Wer zuerst kommt, feiert mit.» Und alle anderen können zumindest im Netz dabei sein: Graceland übertrage das Ereignis auch online.

Zugleich wird in dem Komplex, der auch ein Museum beherbergt und die Grabstätte des «King of Rock'n'Roll», die Ausstellung «90 for 90» eröffnet: Gezeigt werden 90 Stücke von persönlichen und künstlerischen Wendepunkten aus dem Leben des 1977 verstorbenen Ausnahmemusikers («In the Ghetto»; «Love Me Tender»), so die Verkehrsbüros.

In Graceland folgen bis 11. Januar 16 weitere Veranstaltungen, darunter Konzerte, Filmvorführungen, Podiumsgespräche, Partys und Bustouren durch Memphis, heißt es weiter. Meist sei das dann aber kostenpflichtig. Das ganze Programm gibt es unter: https://www.graceland.com/

Auch am Geburtsort wird gefeiert

In Tupelo, dem Geburtsort von Elvis, wird der runde Geburtstag ebenfalls gefeiert: Im «Elvis Presley Birthplace Museum», wo auch sein Geburtshaus ist, startet die Feier am frühen Nachmittag. Hier gibt es neben Cupcakes auch eine Darbietung der Elvis-Interpreten Brandon Bennett und Nick Perkins - für Museumsbesucher ist das kostenlos.

Tupelo liegt knapp zwei Autostunden südöstlich der Metropole Memphis. Hier wurde Elvis 1935 in bescheidenen Verhältnissen geboren.

Icon Vergrößern Die Inschrift sagt es: Hier kam der «King of Rock'n'Roll» am 8. Januar zur Welt. Natürlich wird das auch in seinem Geburtsort Tupelo gefeiert. Foto: Visit Mississippi/dpa-tmn Icon Schließen Schließen Die Inschrift sagt es: Hier kam der «King of Rock'n'Roll» am 8. Januar zur Welt. Natürlich wird das auch in seinem Geburtsort Tupelo gefeiert. Foto: Visit Mississippi/dpa-tmn