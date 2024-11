Witwe von Ex-Daimler-Chef Helga Reuter tot

Helga Reuter, die Witwe des ehemaligen Daimler-Chefs Edzard Reuter, ist tot. Sie starb am 17. November im Alter von 87 Jahren in Stuttgart, wie die Helga und Edzard Reuter-Stiftung mitteilte. Ihr Mann war erst vor drei Wochen, am 27. Oktober, gestorben.

Helga Reuter wurde 1937 in Bad Kissingen geboren und arbeitete nach einer kaufmännischen Ausbildung für verschiedene Unternehmen. Mit ihrem Ehemann gründetet sie 1995 die nach dem Ehepaar benannte Stiftung, die sich eigenen Angaben zufolge für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher ethnischer, religiöser oder kultureller Herkunft einsetzt. Die Stiftung unterstützt demnach Personen und Institutionen, die durch ihr Engagement Integration aktiv voranbringen.

«Der Tod von Helga Reuter ist ein großer Verlust für uns als Stiftung», teilte die Kuratoriumsvorsitzende Susanne Eisenmann mit. «Gesellschaftliches Miteinander und gegenseitiges Verantwortlichsein waren für sie immer Maßstab des eigenen Handelns.»