Auto bei Frontalaufprall zerteilt: ein Toter

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Schwalm-Eder-Kreis auf der BAB 49 ist ein 57-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann kam am frühen Abend rechts mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Flutgraben und Buschwerk, bevor er frontal mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Aufprall so heftig, dass das Auto in zwei Teile gespalten wurde. Der Mann starb noch am Unfallort. Nähere Details zur Unfallursache sind derzeit noch unklar.