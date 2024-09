Fußgänger auf Autobahnzubringer von Bus angefahren - tot

Ein Mann ist auf einem Autobahnzubringer der A93 in Weiden in der Oberpfalz zu Fuß unterwegs gewesen und dabei von einem Omnibus tödlich erfasst worden. Der 86-Jährige sei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden und dort wenig später verstorben, teilte die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte der Mann plötzlich vor einem entgegenkommenden Omnibus die Straße. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären. Warum der Mann zu Fuß auf der Straße lief, konnte ein Sprecher der Polizei nicht beantworten.