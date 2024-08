Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 59 Jahre alter Fußgänger ist auf einer Straße in Viernheim vom Fahrzeug eines 80 Jahre alten Mannes erfasst worden und später an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 59-Jährige nach dem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er in der Nacht zum Dienstag gestorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Viernheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis