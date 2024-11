Fußgängerin von Auto angefahren und tödlich verletzt

Eine Fußgängerin ist in Regensburg von einem Auto angefahren worden und wenig später gestorben. Ein Rettungsdienst brachte die 74 Jahre alte Frau zur Reanimation in eine Klinik, wo sie nach Angaben der Polizei kurz darauf starb. Demnach verlor eine 60-jährige Frau aus zunächst unbekannter Ursache am Samstagnachmittag die Kontrolle über ihr Auto und erfasste die 74-Jährige. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

