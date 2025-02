Top-Manager werden politisch: Deutsche Konzern-Bosse warnen vor Fremdenfeindlichkeit

Vorstandsvorsitzende deutscher Konzerne haben sich über Jahrzehnte hinweg vielfach gescheut, politische Vorgänge intensiver zu kommentieren. Das überließen sie meist Spitzenvertretern der Wirtschaftsverbände. Zu groß war die Angst von Managern, Kundinnen und Kunden zu verprellen, wenn sie sich über Positionen bestimmter Parteien äußern. Doch Reinhold Würth als Vertreter des gleichnamigen baden-württembergischen Schrauben-Imperiums appellierte vor der Europa-Wahl im vergangenen Jahr an seine Beschäftigten, bloß nicht AfD zu wählen. Dabei ließ sich der 89-Jährige von möglichen wirtschaftlichen Nachteilen für sein Unternehmen nicht von der Aktion abhalten. Er nahm es entspannt hin, dass einige seiner Kunden bald kundtaten, von Einkäufen bei Würth abzusehen. Denn, so der Patriarch, wahrscheinlich habe das Unternehmen durch seine Anti-AfD-Äußerungen aus Sympathie viele zusätzliche Käufer gewonnen. Würths Botschaft ist klar: Der Einsatz gegen Fremdenfeindlichkeit geht für ein Unternehmen nicht zwangsläufig mit Umsatz-Einbußen einher.

Manager haben sich zu einer Werte-Allianz zusammengeschlossen

Seit Pläne von AfD-Politikern für eine Remigration in Deutschland lebender Flüchtlinge bekannt wurden, verstärken auch Manager deutscher Aktiengesellschaften ihren Einsatz für eine offene und tolerante Gesellschaft. Einige von ihnen haben sich in der Allianz „Wir stehen für Werte“ zusammengeschlossen. Auch wenn auf der Internetseite der Vereinigung die AfD nicht direkt attackiert wird, ist doch klar, wie gegensätzlich das moralische Gerüst der Wirtschaftsvertreter zum Gedanken-Gut der in Teilen rechtsextremen Partei ausfällt. In einem Video auf der Homepage, in dem für Weltoffenheit geworben wird, treten Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Hautfarben auf. Zwei junge Frauen mit Kopftuch sitzen gut gelaunt in einem Auto.

Icon Vergrößern Mercedes-Chef Ola Källenius wendet sich gegen Fremdenfeindlichkeit. Foto: Jörg Carstensen, dpa Icon Schließen Schließen Mercedes-Chef Ola Källenius wendet sich gegen Fremdenfeindlichkeit. Foto: Jörg Carstensen, dpa

Auch wenn die AfD in dem Film nicht explizit genannt wird, ist doch offensichtlich, dass sich hier bekannte Unternehmen von der Partei abgrenzen. Schließlich hatte die jetzige AfD-Kanzlerkandidatin, Alice Weidel, 2018 im Bundestag gesagt: „Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.“ Damals erteilte ihr der Bundestagspräsident einen Ordnungsruf, weil sie damit alle Frauen, die ein Kopftuch tragen, diskriminiere. Deutsche Top-Manager aus dem Bündnis „Wir stehen für Werte“ wenden sich jetzt wie schon vor der Europa-Wahl an die Öffentlichkeit. Siemens-Chef Roland Busch ist besorgt: „Wir beobachten eine massive Zunahme nationalistischer und fremdenfeindlicher Tendenzen, mit zum Teil extremistischen Positionen.“ Das könne zu einer Erosion der demokratischen Werte der Sozialen Marktwirtschaft führen. Der Manager warnt: „Ich denke, wir haben jetzt den kritischen Punkt erreicht, vielleicht sogar überschritten.“

Siemens-Chef: Es darf keine Protestwahl werden

Es wird deutlich, warum ein Unternehmens-Vertreter wie der Siemens-Chef die lange geübte Zurückhaltung seines Berufsstandes gegenüber der Politik aufgegeben hat. Er wendet sich an die Bürger und damit auch an Beschäftigte seines Unternehmens: „Wir stehen vor einer wichtigen Wahl. Es darf keine Protestwahl werden.“ Busch, 60, wünscht sich nun „stabile Wahlergebnisse für die Parteien der Mitte“. Da klar ist, dass die AfD nicht zur Mitte gehört, positioniert sich der Manager damit indirekt gegen die Partei. Busch wünscht sich eine stabile Demokratie, sei sie doch der Garant für Wohlstand und Wachstum. Im Umkehrschluss festigt nach seiner Überzeugung eine erfolgreiche Wirtschaft das Werte-Fundament der Gesellschaft. Das ist die Busch-Formel für Deutschland vor der Bundestagswahl.

Mercedes-Vorstandsvorsitzender Ola Källenius sieht das ähnlich wie der Siemens-Mann: Wenn die deutsche Wirtschaft weiter Wettbewerbsfähigkeit verliere, könne das die Gesellschaft destabilisieren. Der 55-jährige Auto-Manager macht deutlich: „Wir erteilen Fremdenfeindlichkeit, Hass und Ausgrenzung eine klare Abgrenzung.“ Mercedes setze sich für Offenheit, Vielfalt und Toleranz ein. Auch Källenius nennt die AfD nicht beim Namen, wobei wiederum kein Zweifel besteht, dass er mit seiner Kritik und seinem Appell auf die Partei abzielt.

Icon Vergrößern Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fordert eine Wende in der Wirtschaftspolitik. Foto: Arne Dedert, dpa Icon Schließen Schließen Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing fordert eine Wende in der Wirtschaftspolitik. Foto: Arne Dedert, dpa

Vor der Bundestagswahl fordern die Manager auch entschieden einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik ein, um die Grundlagen für mehr Wachstum zu schaffen und damit auch zu verhindern, dass radikale Parteien weiter Zulauf bekommen. Der Dritte im Bunde, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, 54, spricht sich für einen wirksamen Bürokratieabbau, eine Senkung der Unternehmenssteuern und mehr Geld für die Bundeswehr aus. Dabei nimmt der Manager die künftige Regierung in die Pflicht: Jede Entscheidung, die im Wirtschaftsministerium getroffen wird, müsse danach ausgerichtet werden, ob so langfristiges Wachstum unterstützt werden kann. Die deutsche Wirtschaft sollte wieder im Schnitt um zwei Prozent pro Jahr wachsen, um die Rentenversicherung zu sichern.

Die Lenker von Mercedes und der Deutschen Bank gehen dabei ein höheres Risiko als Busch ein, wenn sie aus ihrer politischen Meinung keinen Hehl machen. Denn AfD-Wähler schaffen sich Autos an und wählen eine Bank ihres Vertrauens aus, kaufen jedoch nur in Ausnahmefällen bei Siemens Industrie-Software, Anlagen zur Automatisierung von Fabriken oder Züge ein. Wer Busch zuhört, erkennt aber, hier handelt ein Bürger aus tiefer Überzeugung und Sorge um das Land. Schon vor der Europawahl hat er einprägsam formuliert: „Extremisten und Rassisten spalten unsere Gesellschaft, spalten unser Land, gefährden unseren Wohlstand.“ Sein Vorgänger an der Siemens-Spitze, Joe Kaeser, nennt indes Ross und Reiter: „Wer die AfD wählt, entscheidet sich für den Verlust des Wohlstands.“