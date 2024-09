Mann gerät auf Bahngleis und stirbt zwei Tage später

Ein Mann ist in Dogern (Landkreis Waldshut) mutmaßlich durch einen durchfahrenden Zug ins Gleisbett geraten und zwei Tage später seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 22-Jährige war am Dienstag auf dem Bahnsteig und vermutlich zu nah am Gleisbett, wie die Polizei mitteilte. Dann habe ein Zug den Haltepunkt passiert und den Mann vermutlich durch den entstandenen Sog ins Gleisbett gezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten ins Krankenhaus, wo er am Donnerstag starb. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.