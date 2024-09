Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter

Ein Motorradfahrer ist im Rheingau-Taunus-Kreis beim Zusammenstoß mit einem Transporter ums Leben gekommen. Warum der 84-Jährige am Nachmittag in einer Kurve der Bundesstraße zwischen Lorchhausen und Kaub mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 39-Jährigen kollidierte, war zunächst unklar. Wie die Polizei mitteilte, starb der Senior noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb den Angaben zufolge augenscheinlich unverletzt. Die Bundesstraße war in dem betroffenen Bereich für mehrere Stunden gesperrt.

